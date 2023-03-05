Беспилотники атаковали российскую авиабазу в Крыму 5.03.2023, 8:36

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На месте взрыва образовалась огромная воронка.

В аннексированном Крыму в районе авиабазы российской армии в населенном пункте Гвардейское прогремели взрывы.

Кроме того, местные жители в оккупированном Крыму сообщили о взрывах в поселке Гвардейское Симферопольского района, а также их слышали в Симферополе и селе Советское.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Российские пропагандисты утверждают, что ПВО сбила беспилотник «Стриж», но не приводят никаких доказательств своим словам.

По их версии, беспилотник якобы упал на территории садового товарищества и сдетонировал. При этом в соцсетях опубликованы фото и видео с места взрывов, на которых показана огромная воронка.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, комментируя сообщения о взрывах в Крыму, заявил, что в последнее время количество сообщений о подобных инцидентах на полуострове увеличилось. «Аксенов молчит. Но на самом деле все тревожно. Они полагают, что молчанием как-то сдержат панические настроения. Ну-ну», - написал нардеп в своем Telegram-канале.

В то же время пророссийский блогер Александр Талипов заверил, что в Гвардейском ПВО якобы сбили беспилотник, который сдетонировал, когда упал.

«Сегодня в районе 16 часов в Крыму, Симферопольский район, п. Гвардейское, сработало ПВО, был сбит беспилотник, который упал на территории садового товарищества и сдетонировал. На дне воронки обнаружены осколки БПЛА, которые дают основание предполагать, что это был советский беспилотник «Стриж», - написал пропагандист на своем канале в Telegram.

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