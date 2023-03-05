ФСБ разоблачила Путина 3 Альфред Кох

5.03.2023, 8:44

15,168

Измена произошла прямо на Лубянке.

Прошел один год и восемь дней войны. Фронт стабилен, и даже в Бахмуте ВСУ, похоже, удалось приостановить наступление российских войск.

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье погибло одиннадцать человек, включая восьмимесячного ребенка. Гореть вам в аду, путинские убийцы.

Сегодня DW сообщила, что в Вашингтоне Шольц и Байден, помимо военной и финансовой помощи Украине, действительно обсуждали совместную политику в отношении Китая. Но никакой внятной информации по результатам этого неожиданного экспресс-визита нет, пресс-релиз не выпускался и выхода к прессе не было.

Что это все значит - гадать бессмысленно. Может ни до чего не договорились, а может договорились до такого, что и рассказать нельзя… Короче, будем наблюдать. Я думаю, что Шольц понимает: поставки китайского оружия Москве приведут к тому, что война затянется надолго. А это точно не пойдет на пользу ни Германии, ни Европе в целом.

С Путиным нужно кончать. И чем быстрее, тем лучше. Он уже никому не в радость. В том числе и Китаю. И если раньше Китай считал, что Путин может быть полезен как военный союзник в гипотетическом столкновении с Западом, то теперь видно, что и в этом качестве он совершенно бесполезен.

Вообще, мне непонятно зачем Китаю иметь хорошие отношения с Россией. Ведь Путин настолько окончательно и бесповоротно разругался с Западом, что теперь даже прохладные и нарочито отстраненные отношения с Россией все равно будут приносить Китаю значительный экономический выигрыш, поскольку Путину деваться некуда и он вынужден будет довольствоваться тем, что есть.

Скорее всего это понимают и в Китае. И если коммунистическое доктринерство окончательно не затуманит Си Цзиньпину мозги, то он сможет из этой ситуации выйти с огромным выигрышем для себя и своей страны. Одной из возможных его стратегий будет теперь размен Путина на Тайвань. И мне кажется, что США готовы к такой сделке. Как бы цинично это не звучало.

Впрочем, вы меня не слушайте. Мало ли чего взбредет мне в голову. Так, мысли вслух. Как говорится: «в порядке бреда».

Сегодня из Великобритании пришла новость, что она поставит Украине не четырнадцать, а двадцать восемь танков Challenger, а также тридцать три 155мм САУ AS90.

Но главная проблема ВСУ - это боеприпасы. Снарядный голод, которым страдают обе стороны нынешнего конфликта, это то, к чему оказались не готовы обе стороны. И тот, кто решит эту проблему быстрее, тот и будет обладать преимуществом на поле боя. И это, в конечном итоге, может решить исход всей войны.

Именно поэтому западные эмиссары носятся как заведенные по миру и скупают боеприпасы у всех, кто готов их продать. И параллельно наращивают их производство у себя. Началась та самая, хрестоматийная гонка вооружений, которая так хорошо нам известна по второй половине прошлого века.

И решение этой проблемы зависит не только от возможностей ВПК, но и от решения логистических задач поставки этих боеприпасов на фронт. Потому, что произвести снаряды - это еще полдела. Не менее важно еще провезти их сквозь простреливаемую противником прифронтовую зону. И в этом вопросе у ВСУ явное преимущество за счет точности ее артиллерии (прежде всего - HIMARS) и разведывательных возможностей спутников НАТО.

Сегодня наслаждался своей «минутой славы» вчерашний брянский диверсант Денис Никитин (Капустин).

Не вдаваясь в суть его идеологии (которая мне, мягко выражаясь, не близка) могу сказать, что на мой взгляд он точно не «проект ФСБ» или еще чего-нибудь в этом роде.

В любом случае операция прошла эффектно и своих целей достигла: Путин обос…ся от страха, напридумывал бочку арестантов про школьный автобус/«Ниву», «распятого» мальчика/девочку и созвал Совет Безопасности, на котором традиционно говорил глупости и который в результате не принял никакого решения.

Особенно хотелось бы отметить то пикантное обстоятельство, что путинское вранье было разоблачено самими фээсбэшниками. Ведь именно ими был продемонстрирован якобы расстрелянный ДРГ Никитина автомобиль. И это оказался ВАЗ 2107, а никакая не «Нива».

Характерно, что для того, чтобы посадить Путина в лужу, они не поленились раскопать автомобиль, снятый с производства больше десяти лет назад. В то время как найти «Ниву» было бы значительно проще: ведь она производится до сих пор.

Нет ли в этом признаков попытки дискредитации Гавнокомандующего, а значит и всей непобедимой российской армии, которой он так успешно говнокомандует? Не пора ли господину Бастрыкину заинтересоваться ведомством господина Бортникова? Не много ли ФСБ на себя берет? А ведь мы еще не забыли годичной давности подвигов одного из руководителей этой службы, генерала Беседы!

Так что крамола, Володечка, прямо у тебя под носом, на Лубянке. Крамола и измена. Сообщаю в порядке информации. А уж что делать с этим решай сам. Впрочем, ничего ты сделать с ними уже не можешь. Они с тобой - могут. А ты с ними - нет. Ты от них теперь зависишь. И существуешь постольку, поскольку ты им пока выгоден. И до тех пор пока выгоден. А потом, сам знаешь, геморроидальная колика, она ведь никого не щадит…

Это тебе только кажется, что у тебя есть выбор между победой и поражением. А на самом деле у тебя выбор между шарфиком вокруг шеи или пожизненным заключением. И я настоятельно советую тебе выбрать заключение. Тюрьмы в Голландии - хорошие. Понятное дело не Валдайи не Геленджик, но чисто, тепло и кормят прекрасно. Можно спортом заниматься и, наконец, интернет освоишь. Алинка будет тебе на свиданку детишек приводить. Проживешь хоть остаток жизни как нормальный человек…

Так что останавливай войну, выводи войска и сдавайся. Все равно ведь мы победим потому, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».