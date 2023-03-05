ISW: Украинские военные перехватили инициативу в Бахмуте 2 5.03.2023, 8:47

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Бои будут проходить по сценарию ВСУ.

Российские оккупанты продолжают совершать наступательные операции вблизи Бахмута. Однако в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что 4 марта захватчики провели одну ограниченную атаку и в очередной раз потерпели неудачу.

«Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ЧВК «Вагнер» привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе», - говорится в отчете ISW.

Как подчеркивают специалисты, то, что враг постоянно пытается проводить штурмы, вовсе не означает, что ему удастся в ближайшее время окружить Бахмут или тем более захватить город.

В Институте изучения войны также объясняют, что украинские силы в дальнейшем могут удерживать свои позиции в Бахмуте, а если вдруг решат отойти из города, то смогут сделать это контролируемо и точно не попадут в окружение.

«Российские оккупанты несут значительные потери во время продвижения (в районе Бахмута - ред). А оценка украинцев относительно того, что они смогут заставить атаки РФ завершиться вблизи их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода, вероятно, будет управлять решением остаться или отступить», - добавили аналитики.

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