На аэродроме в Зябровке заметили странные изменения 4 5.03.2023, 9:03

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Опубликованы спутниковые снимки.

Новые снимки спутникового сервиса Sentinel Hub показали изменения на территории старого аэродрома около Зябровки. Об этом сообщает «Флагшток».

В северо-западной части аэродрома, который сегодня контролируется российскими войсками, заметны изменения рельефа.

Съемка в радиолокационном диапазоне показывает, что там же в феврале 2023 года появились новые массивные объекты. Новые снимки спутникового сервиса Sentinel Hub показали изменения на территории старого аэродрома около Зябровки

В северо-западной части аэродрома, который сегодня контролируется российскими войсками, заметны изменения рельефа.

Съемка в радиолокационном диапазоне показывает, что там же в феврале 2023 года появились новые массивные объекты.

Как сообщал сайт Charter97.org, 14 января этого года Россия совершила массированный обстрел Украины. Позднее стало известно, что с вероятностью 99% Россия обстреляла Киев с территории белорусской Зябровки.

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