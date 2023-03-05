Друг Путина готовит серию диверсий в России 5.03.2023, 9:15

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Первая провокация пошла не по плану.

В России создаются секретные подразделения для провокаций, подобных вылазке диверсантов под Брянском. Но первая провокация пошла не по плану.

О новой трактовке загадочных событий в Брянской области со ссылкой на свои источники рассказал«МО» правозащитник Владимир Осечкин. По его словам, готовился один сценарий, с участием «подставных террористов», но в итоге проникли настоящие военные со стороны Украины.

С большой долей вероятности, по словам Осечкина, диверсия в Брянской области была организована ЧВК «Редут» — ее контролирует друг Путина Геннадий Тимченко. «В последние месяцы в России создавались секретные подразделения на деньги ряда российских олигархов, в том числе Тимченко, куда за крупные суммы – до миллиона рублей и больше — нанимали наемников-профессионалов с опытом службы в «ЧВК Вагнера». Одним из условий, которые озвучивали рекрутам, было то, что для некоторых спецопераций придется переодеваться в одежду других подразделений», – рассказал собеседник «МО».

По его данным, сценарий диверсии в Брянской области включал подвоз тел военнослужащих ВСУ, чтобы изобразить их участие и их «ликвидацию», продолжил Осечкин. По какой-то причине этот сценарий-провокация отменился, и со стороны Украины проникли боевики «Русского добровольческого корпуса. Непонятно, было ли их участие – беспрепятственное проникновение и отход назад – частью спецоперации, отмечает правозащитник.

Волна диверсий и инсценировок терактов в России продолжится, инцидент в Брянской области – только начало, предсказывает правозащитник. Такие провокации готовятся силами российских наемников, которые будут действовать под маской украинцев. Это нужно для того, чтобы озлобить россиян и повысить боевой дух военных, деморализованных плохим снабжением, заключил Осечкин.

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