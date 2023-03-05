Пригожин: Украинская армия смела Луганск и вышла на территорию России 10 5.03.2023, 9:33

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Глава ЧВК «Вагнер» пообещал отход от Бахмута и обвал фронта Генштабу РФ.

Владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин продолжил публичные обвинения военного руководства РФ и даже пригрозил: мол, в случае, если проблема со «снарядным голодом» его подразделений не решиться и ЧВК отступит от Бахмута, то фронт посыплется и ВСУ пойдут на прорыв. Российский олигарх похвастался, что «вагнеровцы» якобы «стягивают всю украинскую армию на себя», передает obozrevatel.com.

Новый пропагандистский ролик с пессимистическим для оккупантов прогнозом распространили в сети Telegram-каналы, связанные с «Вагнером». Пригожин в очередной раз стал набивать себе цену и заявил, что его ЧВК продвигается вперед, а «остальные» (очевидно, он имел ввиду кадровые части ВС РФ) «вынуждены хоть как-то подтягиваться следом для того, чтобы сохранять свое лицо и репутацию» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Если ЧВК «Вагнер» сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыплется до российских границ, может быть и дальше посыплется. В общем, ситуация будет несладкая вообще для всех формирований военизированных, которые «защищают интересы» России», – сказал олигарх.

Он утверждает, что его группировку власти РФ «позвали» на фронт, когда «было тяжело». Но впоследствии группа наемников не договорились с руководством страны-агрессора «о деньгах, борзых щенках, гаремах или еще чего нибудь». Пригожин фактически пригрозил, что ЧВК может «отскочить» и сработает «эффект пружины».

«И напряженная украинская армия слева-справа на флангах, а также по центру ворвалась на территорию «ЛНР», смела Луганск, смела Краснодон (Сорокино, город в Луганской области. – Ред.), вышла на территорию России. Армия вынуждена была пытаться стабилизировать фронт – и посыпались фланги. Дальше пал Крым там, я не знаю, много еще всяких катаклизмов», – «напророчил» россиянин.

Он заверяет, что только «вагнеровцы» сейчас «стабилизируют ситуацию» на поле боя для России.

Дальше, ссылаясь на «мнение простых бойцов», Пригожин поинтересовался: а не пытается ли минобороны РФ – «а может и выше» – слить и подставить «Вагнер», чтобы объяснить населению неудачу с так называемой «СВО».

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