«Алесь повернулся к слушателям и очень широко и душевно улыбнулся в зал» 1 5.03.2023, 9:41

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Рассказ от первого лица о суде на Нобелевским лауреатом.

Пять человек родственников, пропагандисты, полный зал молодых парней в гражданском и закованные в наручники правозащитники в клетке. В такой атмосфере 3 марта выносили приговор «весновцам» — от 7 до 10 лет колонии.

Слушатель процесса рассказал, как проходило последнее заседание по делу «Вясны» и как правозащитники восприняли приговор.

Сайт Charter97.org со ссылкой на ПЦ «Весна» публикует его монолог:

— Перед входом в зал скопилось много людей в штатском, которые митусились и решали какие-то задачи, не привлекая внимание. Один высокий мужчина в гражданском подошел со стороны зала к металлической рамке, у которой собралась очередь из желающих попасть на оглашение приговора, и сказал, чтобы родственники проходили вперед на процедуру личного обыска. Около пяти родственников обвиняемых прошли вперед очереди, затем их пропустили в зал. В зале последние три скамьи уже были заняты молодыми парнями. Одна из присутствующих спрашивает у них, являются ли они знакомыми с обвиняемыми, на что они ответили «нет». Все это происходит на фоне выяснения за дверями в коридоре того, почему больше пяти человек в зал не пропустили.

В клетке на этот раз ближе всех к слушателям стоял Валентин, хотя весь процесс на этом месте находился Уладзь. Валик каждого знакомого приветствовал улыбкой и подмигивал им. Видно, что он находился в хорошем настроении, по крайней мере, держался очень достойно, несмотря на то, что был закован в наручники за спиной. На расстоянии в несколько метров можно увидеть, что лица Алеся и Валентина очень бледные. По всей видимости, сказывается отсутствие солнечного света, нормальной пищи и витаминов, и стрессовая ситуация, в которой узники находятся больше полутора лет.

Пока в зал не вошла тройка из судьи и двух заседателей, в проеме дверей появляется девушка с бейджиком и говорит, что съемку можно вести до момента, пока судья не войдет в зал. Судья и два заседателя входят в зал, после чего председательствующая по делу начинает тихим голосом читать: «Именем Республики Беларусь признать виновным…». Текст приговора зачитывался больше 25 минут. В зале воцарилось молчание, лишь прокурор и адвокаты Уладзя редко помечали некоторые моменты ручкой у себя, когда судья перешла к определению судьбы изъятого имущества.

Алеся Беляцкого от присутствующих в зале, кроме металлической клетки, ограждали два конвойных в бронежилетах.

После окончания оглашения приговора судья уточняет, понятен ли осужденным порядок обжалования, на что в воздухе повисла тишина, будто молчанием каждый из весновцев проявляет протест против неправосудного приговора. После того, как конвой начал требовать от присутствующих покинуть зал, Алесь повернулся к слушателям и очень широко и душевно улыбнулся в зал несколько секунд так, что не увидеть его реакцию было просто невозможно. Этим он показывал, что он несломлен, в нем достаточно сил на борьбу и озвученные сроки – это лишь преграда, которую он преодолеет.

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