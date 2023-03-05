Путин готовит введение военного положения в РФ 2 Анатолий Несмиян

5.03.2023, 9:53

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Военная обстановка — Клондайк для тех, кто в нее удачно вписался.

Подписанный Путиным указ о введении внешнего управления на предприятиях, срывающих гособоронзаказ в период военного положения трактуется, как подготовка к его введению.

Однако нужно понимать, что в России руководство крайне не любит формализации кризисных ситуаций, причина известна: государство в таком случае не только получает права, но обязано нести и обременения. Вот эта часть истории власть совершенно не интересует. Откуда и появляются никому неизвестные «периоды нерабочих дней» и прочие кадавры административной мысли. Даже международные договоры Кремль умудряется так денонсировать, что якобы он из них не выходит - как это произошло с договором о сокращении стратегических вооружений на днях, действие которого «приостановили», хотя нигде в тексте договора такой порядок не предусмотрен.

В общем, с военным положением тут есть некоторые сомнения. То, что его ввели на территории новых субъектов, мало что значит. Всем людям, живущим на этих территориях, и с ним, и без него никто ничего не обещал. Зато формально отсутствующая госграница между «старой Россией» и «новыми регионами» так и осталась полноценной границей, которую можно перекрывать в рабочем порядке. Население-то теперь наше, конечно, но далеко и очень далеко не все лояльны. А потому для предотвращения распространения заразы лучше всего держать их в закрытом помещении. Поэтому границы теперь нет, но она все равно под замком.

Ввести же в действие порядок, предусмотренный в указе, отсутствие военного положения как раз не помешает. Сорвал оборонзаказ - национализация. А уж организовать срыв - это как два пальца об асфальт, нехитрое дело.

По факту новый указ - это инструмент перераспределения собственности. Уже без юридических тонкостей и заморочек. Быстро и по-революционному. Отнять у неправильного олигарха и передать правильному.

Военная обстановка - это вообще Клондайк для тех, кто в нее удачно вписался. И весьма уныло для тех, кто не сумел. Вот, к примеру, Рогозин выпал из обоймы - и обратно уже попасть не может. То же касается и олигархов, и высших топов. В условиях резко сжимающегося рентного пирога правила перестают действовать окончательно и совсем. Прав тот, кто ближе к телу, вот и все правила.

Анатолий Несмиян, t.me

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