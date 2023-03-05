Украинский бронеавтомобиль «Варта» выдержал подрыв на противотанковой мине 5.03.2023, 10:00

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Видеофакт.

В Луганской области вблизи Кременной во время выполнения боевого задания бронеавтомобиль «Варта» наехал на противотанковую мину. По информации военных, это была мина ТМ62М (масса взрывчатого вещества – 7,5 кг). К моменту подрыва в автомобиле было 10 военных. Бронированная капсула выдержала подрыв, осталась невредимой и уберегла жизнь защитников.

«Украинская Бронетехника» опубликовала первые минуты после подрыва.

«На данный момент машина эвакуирована и передана сервисной бригаде «Украинской бронетехники». Наши специалисты уже провели диагностику. После замены ходовой бронеавтомобиль вернется в строй», - отмечается в сообщении.

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