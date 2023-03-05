Пьяные жительницы «ДНР» шокировали версией о «причинах войны» 5.03.2023, 10:32

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Геополитическая «лекция» попала на видео.

Две жительницы оккупированной территории Донецкой области провели алкогольный прямой эфир о войне в Украине. По их версии, Россия пришла им «помочь».

Как сообщает «Труха», две девушки вышли в эфир во время застолья из аккаунта с никнеймом «Лана Бергер». Накатив лишнего, они решили поговорить со зрителями об Украине, которая «напала на Донбасс».

По ее убеждению, Донбасс все годы «кормил» Украину, а потом «решил уйти».

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