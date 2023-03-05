Стало известно, что будет с погодой в Беларуси на следующей неделе 5.03.2023, 10:33

Ожидаются резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха.

На следующей неделе погода будет неустойчивой — снегопады, дожди, порывистый ветер. Будут резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха, что может негативно сказаться на самочувствии, сообщилв эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели в Беларуси пройдут скоротечные осадки в различной фазе. Ветер будет западный, северо-западный, умеренный. Влажность до 90%, ночью и утром слабый туман, видимость до километра. На дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха ночью от -2°C по юго-западу до -10°C по северо-востоку. В середине дня в понедельник, 6 марта, от +2 до -2°C, во вторник, 7 марта, от +4 до -2°C.

В среду, 8 марта, будет облачно, на большей части территории страны снег, мокрый снег, днем он будет с дождем. Влажность до 90%. Местами туман, видимость до полукилометра, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью в среду — от +2°C по югу до -8°C по северо-востоку. Днем от +1 до +6°C.

В начале второй половины недели повсеместно пройдут осадки различной интенсивности. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью от -1°C по юго-западу до -6°C по северу.

Днем в четверг, 9 марта, температура воздуха будет от 0 до +3°C, в пятницу, 10 марта, от -2°C по северо-западу до +6°C по юго-западу.

По предварительным прогнозам, в выходные дни будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные, временами сильные осадки. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до полукилометра. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха ночью от +2°C по юго-западу до -8°C по северо-востоку. Днем в субботу, 11 марта, от -1 до +3°C, в воскресенье, 12 марта, от -1 до +4°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».