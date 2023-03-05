В Украине впервые уничтожили редкую российскую систему «Земледелие» 4 5.03.2023, 10:35

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Яркое видео сняли с помощью дрона.

Бойцы Национальной Гвардии Украины уничтожили редкую военную технику российских оккупантов. Речь идет об инженерной системе дистанционного минирования «Земледелие».

Как рассказывают в НГУ, уничтожили вражескую технику сброшенным с дрона боеприпасом. Таким же образом был разбит российский ЗРК «Тор-М1». Во время выполнения заданий также были уничтожены вражеский БМ-21 «Град» и две 2С1 «Гвоздика».

Эксперты Defense Express отмечают, что это первый задокументированный случай ликвидации вражеской системы «Земледелие» на войне. Известно, что с помощью этой системы противник забрасывал минами Харьковщину в марте 2022 года. Кроме того, в декабре эту систему использовали на Запорожском направлении.

Российская ИСДМ «Земледелие» является относительно новой системой, поскольку ее предварительные испытания были завершены в 2022 году. В том же году она была публично продемонстрирована. Эта система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км путем отстреливания реактивных 122-мм снарядов.

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