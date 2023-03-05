МАЗ превратился в компанию-зомби 8 5.03.2023, 10:38

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Белорусское предприятие идет по наклонной.

В новом видео предприниматель Александр Кнырович проанализировал отчетность МАЗа за 2014-2021 годы. Из нее, по словам блогера, следует, что за обозначенный период предприятие «нанесло государству ущерб на 300 млн долларов».

При этом занятость на МАЗе сократилась с 20 тысяч работников до менее 16 тысяч.

Кнырович сравнил показатели белорусского предприятия с показателями российского КАМАЗа. Около 15 лет назад у них была схожая выручка. Но уже в 2021 году выручка предприятия из России составила 3 миллиарда 600 млн долларов: в 6 раз больше, чем у МАЗа. При этом КАМАЗ сработал с прибылью (58 млн долларов).

Кнырович считает, что с учетом этих показателей два предприятия больше не являются конкурентами.

– Может быть, это связано с тем, что МАЗ – государственное предприятие, а КАМАЗ – в общем-то частное. 49% его акций принадлежит концерну «Ростехнологии», но там есть и иностранный инвестор – Daimler Track AG, – отметил Кнырович.

Он также обратил внимание на то, как сократилась доля МАЗа на российском рынке грузовиков (второй столбик – количество проданных автомобилей в тысячах).

А что произошло в 2022 году, когда из-за нападения РФ на Украину западные компании ушли с российского рынка? «При падении российского рынка на 15%, продажи МАЗа упали на 20%. МАЗ вылетел из пятерки лидеров, уступив место китайцам», – отметил Кнырович.

– Есть ощущение, что продажи МАЗов на российском рынке скоро будут измеряться уже в сотнях, – сказал Кнырович.

Почему белорусское предприятие идет по наклонной?

– Во-первых, МАЗ – очень маленькая компания для рынка грузовиков. У нее очень маленькая выручка, которой не хватает на то, чтобы заниматься своими собственными полноценными разработками, – сказал Кнырович. – Соответственно МАЗ – это компания-зомби на рынке грузовиков. Она вроде бы есть, но фактически ее уже нет. Несмотря на то, что 16 тысяч человек все еще ходят на работу

Во-вторых, завод нужно было продавать. И продавать еще 10-15 лет назад, когда он что-то представлял из себя и можно было выручить с продажи несколько сотен миллионов долларов…

Сегодня лучший выход – продажа МАЗа тому, кто заинтересован хотя бы в оболочке: в 4,5 тысячах продаваемых в России грузовиков. Может быть, есть какая-то молодая индийская компания, которая собирается порвать освободившийся российский рынок.

Но будет ли так? К сожалению, нет. МАЗу выделили 200 млн долларов на строительство нового завода автобусов. В этих деньгах на какое-то время спрячут остальные проблемы предприятия.

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