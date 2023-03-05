На берегу Днепра продается инстаграмный треугольный дом 5 5.03.2023, 10:57

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Стоит дешевле минской «однушки».

В Лоевском районе Гомельской области продается треугольный дом. Такие проекты очень популярны среди тех, кто занимается туризмом. Он станет инвестицией или местом для семейного отдыха и жизни. Он находится на берегу Днепра, в 80 км от Гомеля. Владельцы строили его сами, пишет realt.by.

Каркасный деревянный треугольный дом со вторым этажом построили в 2020 году в деревне Исаковичи. Он располагается на берегу Днепра. До Гомеля 80 км. Общая площадь модного строения 56 м².

Дом отлично подойдет не только для отдыха, бизнеса, но и для жизни. Отапливают его с помощью кондиционера и печки-камина, сделан теплый пол. Внутрь проведена вода, есть туалет. Обустроена полноценная кухня с газовой плитой и холодильником.

На втором этаже сделана спальня. Панорамный вид открывается на Днепр. Летом можно принимать душ на улице, для этого там сделана специальная зона.

Участок занимает 22 сотки. Он перепахан и засеян газоном. Дом стоит на холме и рядом только один сосед. На участке есть парковка, сарай, недостроенные гостевой домик и летняя кухня, а также купель. На территории растут более 20 деревьев и кустарников: ели, абрикосы, можжевельники и ивы шаровидные.

Стоимость дома — 31 тысяча долларов.

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