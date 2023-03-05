«Заплатила два рубля за один куст, а питаюсь с него все лето» 6 5.03.2023, 11:26

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Белорусы рассказали о КПД собственных дач и огородов.

Стоит ли собственная грядка выделки? Журналисты Myfin.by вышли на улицы Минска и спросили у белорусов, почему они предпочитают выращивать собственные овощи и фрукты, а не покупать их в магазине, сколько денег тратят на подготовку к дачному сезону и какую выгоду получают от своего огорода.

Весной у киосков с семенами на рынках и в профильных магазинах – аншлаг. Почем в Минске продают семена, саженцы, грунт, можно прочитать здесь. Рассаду в столице еще не продают – слишком морозно.

Возле Комаровского рынка мы встретили Наталью. Минчанка пришла сюда за семенами огурцов. В январе Наталья провела ревизию запасов, которые остались от прошлого сезона, а в феврале изучила ассортимент на прилавках и в первых числах марта пришла, чтобы приобрести все необходимое:

– Как мне кажется, выгоднее покупать семена и рассаду на рынке. Еще дешевле – на железнодорожных станциях у садовых товариществ. Местным жителям некуда девать избытки, да и заработать можно. Обычно рано утром по выходным такие стихийные рынки очень оживлены. Еще больше может повезти на выходе из метро, например, на Каменной горке, где у бабушек можно взять саженцы помидора или перца практически даром.

Подготовительный период к сезону, по словам Натальи, не прекращается никогда. В феврале, например, минчанка белила деревья на своем участке. Скрупулезным дачником девушка себя не считает:

– Есть те, кто записывает названия семян и, если продукт уродился, на следующий сезон сажает именно их. Я так не поступаю. Формирую грядки по желанию – пекинская капуста (хорошо растет в наших краях), кукуруза, огурцы, щавель, кабачки, тыква, спаржа, обычная фасоль и капуста. Спаржевую фасоль ищу определенного вида – завозную. Она более «мясная», чем белорусского производства.

На моей грядке также есть рукола (она, к счастью, появилась многолетняя). Что касается листового салата, к примеру, то тоже отказалась от его высадки. Перед весной организм требует зелени. Просто покупаю салат в магазине, а вот его основание сажаю в землю, и через время он дает новый урожай. К марту у меня собирается практически целая грядка из магазинных «остатков». И вот он, КПД: заплатила один раз 2 рубля за куст, а питаюсь с него все лето.

Также девушка считает, что в сезон овощи и фрукты выгоднее все-таки покупать. По этой причине Наталья отказалась от посадки томатов:

– Ждановичские парники выращивают помидоры. Цена в сезон – 1 рубль за килограмм, к осени – 3 рубля за килограмм. Продают их практически до января. Да и ближе к 31 декабря можно приобрести ящик зеленых помидоров – они прекрасно дозреют дома.

Большой выгоды от собственного урожая девушка не видит. По причине того, что многие закатки не съедались за зиму, стала делать их в меньшем количестве:

– Сейчас такое время, когда заходишь в магазин, и глаза разбегаются. И кажется, что яблочко завозное красивее и вкуснее. Маринады интереснее по вкусу, чем свои собственные. Они, к слову, чаще остаются до следующего сезона. Поэтому от многих закаток отказалась. Засаливаю огурцы, перец и ставлю компоты. Они, кстати, тоже только для летнего периода. Зимой их пить особо не хочется, только если варить горячие компоты из замороженных ягод.

Экономить на подготовке к дачному сезону Наталья особо не пытается. Занимается посадками в удовольствие. В магазинах покупает то, что нравится. Если семян или рассады в избытке, то просто делится ими с друзьями.

Минчанка Любовь активно заниматься своим огородом начала около 25 лет назад, когда появилась собственная дача. Считает, что выращивать свои овощи и фрукты выгоднее, чем покупать в магазине. Белоруска поделилась с нами лайфхаком. Любовь приобретает семена осенью – так дешевле:

– Остатки распродают по сниженным ценам, а срок годности у семян большой (до пяти лет), поэтому и приобретаю наперед. Весной цены гораздо выше. Рассаду стараюсь не покупать, а выращивать самостоятельно. Еще к сезону нужно привести в порядок теплицы, их я тоже подготавливаю осенью. Сею сидераты, чтобы улучшить качество почвы, запасаюсь подкормками и фунгицидами.

Первые семена белоруска посадила в небольшой контейнер для рассады уже 23 февраля. Это были перцы, вторые на очереди – томаты, их Любовь планирует посадить 8 Марта. К концу месяца на балконе разрастается целая оранжерея. В открытый грунт саженцы переедут к маю.

Больше всего на дачном участке Любови именно томатов. Она отметила, что ценник на семена в нынешнем году вырос больше чем в два раза. Например, на семена помидоров сорта «Элитные партнер» в 2022 году белоруска потратила 5,5 рубля, а в нынешнем – больше 7 рублей. И это ценник за пять семян в упаковке. Также сложнее стало купить литовский грунт и польские семена. Работы на своем участке Любовь прекращать не планирует. Основным критерием ежегодных посадок для нее является качество собственных овощей:

– Это натуральный продукт, без химикатов. Почти невозможно найти такое качество в магазине, особенно огурцы и помидоры. Большинство знакомых дачников придерживаются такой же позиции.

В одном из профильных магазинов нам удалось поговорить с Николаем. Ему 65 лет, белорус давно на пенсии. Огород – это его отдушина:

– У меня на участке около 15 грядок с разными овощами, зеленью, даже арбузы свои выращиваем, два парника, где растут помидоры и перцы, и отдельная большая грядка для картошки. Всего у меня где-то 5 соток отведено под огород.

На семена к сезону Николай тратит около 50 рублей. Из других затрат – грунт для рассады, вермикулит, пленка для парника и спанбонд для огорода, чтобы укрывать огурцы и клубнику:

– Грунт я беру самый обычный. За упаковку в 20 литров заплатил около 10 рублей. Вермикулит беру, чтобы почва была рыхлая. Он тоже недорого стоит – в районе 5 рублей.На пленку и спанбонд трачу около 50 рублей– столько же, сколько и на семена. Знаю, что многие покупают итальянские, польские, французские семена. Они стоят по 3–5 рублей за упаковку. Я обычно их не беру –и потому, что дорого, и потому, что они плохо прорастают на моей земле. Один год я так потратил больше 150 рублей на семена, а потом остался практически без урожая. С тех пор большинство семян отбираю из собственного урожая с прошлого сезона, а остальное докупаю по необходимости. Но беру только белорусские семена.

– В 2022 году осень была хорошая, теплая. Первый урожай перцев мы собрали 5 июня, а последний – в октябре. Помидоры, например, у нас пошли в июле. Ели мы их с женой и двумя дочерьми аж до ноября. Плюс еще закатали около десяти банок. Уже март, а мы свои яблоки (поздних сортов) до сих пор едим. Излишки овощей и фруктов раздали родственникам, а остальное – продали на рынке. И все затраты на подготовку к сезону отбили с лихвой – заработали около 700 рублей. Но это все зависит от сезона. В прошлом году у нас был хороший урожай ежевики, малины, ранеток и облепихи – просто некуда было девать, вот мы и решили продавать.

По затратам еще могу сказать, что в нашем случае огород не требует больших финансовых вложений: я дорогие семена не покупаю, рассаду сам выращиваю, землю в процессе никакой химией не подкармливаю. Поэтому итого, получается, около 120 рублей трачу на подготовку к сезону. Но вот времени участок требует очень много: поливать, полоть, ухаживать. Так как мы с женой на пенсии, эти заботы нам только в радость. Мы даже больше не для себя это делаем, а для детей.

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