Дерипаска начал догадываться 4 Леонид Невзлин

5.03.2023, 11:29

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Леонид Невзлин

Россия бежит вглубь своей территории.

В то время как ни от Кремля, ни от правительства РФ не звучит никаких мыслей, кроме военных, когда Путин врет про экономику и благотворное влияние санкций, Олег Дерипаска решил выступить так, как будто на дворе – не поздний путинизм со всеми прилагающимися атрибутами. На форуме в Красноярске предлагал сократить чиновников и силовиков, говорил, что надо больше свободы, ужасался расходам впустую, требовал не сажать по экономическим статьям, предупреждал, что денег в следующем году не будет. То есть, говорил правду.

И он сделал еще одно предложение – столицу России перенести в Сибирь, в Красноярск, например. Смело! Призывать инициировать развал России, сидя непосредственно там.

Идея неплохая. К черту Кремль со всей его сакральностью власти. Туда же Питер с его имперской державностью. Перенести институты власти из тех мест, которые являются символами силы власти и империи, на Урал или в Сибирь (не важно) – это похоронить саму имперскую идею. Совместить и то, и другое – не получится.

Москва и Петербург - символы не только империи, но и связи России с Европой. Желание Путина и его окружения избавиться от напоминания об этом понятно. Кроме того, Дерипаска догадывается, что происходит сейчас и что ждет впереди. Он старается, многое понимает и видит конец, которого хочет избежать. Но предлагает заведомо неприемлемое для его кремлевского босса решение. С одной стороны, ракеты не долетят до Сибири, а бунты и погромы (обиженных патриотов или обнищавшего населения, или всех сразу) вряд ли начнутся с Красноярска. С другой, это будет символическим концом империи и амбиций России. Россия, бегущая вглубь своей территории, медведь, залегший в берлогу, вместо пугающего мир шатуна – хороший образ, правильный для настоящего времени.

Леонид Невзлин, t.me

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