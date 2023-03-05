Украинский спецназ «резвится» в Бахмуте: в чем смысл операции 5 5.03.2023, 11:36

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Город-крепость выполнил свою задачу десятикратно.

В украинский Бахмут, который уже более полугода в лобовых атаках штурмовали российские войска, заводят Силы спецопераций Украины (ССО).

Они прикроют отвод основной группировки войск ВСУ из города, некоторое время «порезвятся» в городских боях, после чего также покинут данный укрепрайон, выполнивший свою задачу.

Что происходит на самом «горячем» участке фронта, объяснила в своем видеоблоге в YouTube известная российская журналист, историк Юлия Латынина.

«Бахмут, конечно, все. Напомню, что битва началась если не с 17 мая, когда Бахмут впервые расстреляли, то с 1 августа, когда его начали штурмовать. ВСУ сорвали на прощание выступление Путина, собственно, поэтому и держали город последнюю пару недель. Ушли из Бахмута, на прощание подорвав последний мост. А вместо регулярных частей заходят Силы спецопераций (ССО). Именно это же было с Северодонецком. И вот ССО еще долго не допустят установление российского и «вагнеровского» контроля над Бахмутом, они будут вести там (бои) довольно долго среди развалин», - рассказала журналистка.

Она заверила, что оставление Бахмута не будет большой проблемой для ВСУ. Украинская артиллерия прочно удерживает Часов Яр, с которого будет держать город под огневым артиллерийским контролем.

В целом, с ее слов, Бахмут, как и Северодонецк в свое время, стал пирровой победой России. Командование РФ надеялось, что в обороне города украинцы сожгут резервы, необходимые для будущего контрнаступления.

Этого не произошло. Вместо этого свои резервы в этих «мясных штурмах» уничтожила сама РФ.

«Весь смысл операции (ВСУ - ред.) - обескровить войска РФ, не задействуя резервы. За все это время резервы не были использованы… И в Северодонецке, и в Бахмуте было одно и то же. Абсолютная неадекватность российского руководства позволила это осуществить. В погоне за ставшей бесполезной целью Путин сжигал невосполнимые ресурсы, облегчая этим неизбежное будущее украинское наступление... Бахмут выполнил свою задачу десятикратно», - констатировала российская историк.

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