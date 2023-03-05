«В третий раз это уже было похоже на стендап» 3 5.03.2023, 12:00

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Белорусы рассказали о неудачных походах к психологам.

О случаях, когда психологи буквально спасают жизни, говорят немало. Как и любая другая помогающая профессия, она может оказывать на человека очень сильное влияние. Повезет — все начнет меняться к лучшему, не повезет — можно попробовать найти другого, своего специалиста. Когда снова появятся силы.

Журналисты onliner.by поговорили с теми, кому не повезло с первого раза.

«Психолог мне сказала: «Вам не нужен психолог»

Своей историей с нами поделилась Дарина. Она пришла к психологу, чтобы попытаться решить проблемы в семье. Но совет психолога был радикальным: нет семьи — нет проблем.

— Психолога я выбирала очень тщательно. Слышала, что важно, чтобы у него был закрыт тот вопрос, с которым вы хотите обратиться. Если волнуют отношения, он сам должен быть в счастливых и гармоничных. Если беспокоит успех, у него должна быть хорошая карьера. Поскольку меня интересовала семья, я решила неделю понаблюдать за личной жизнью разных психологов в Instagram. Сразу отмела всех мужчин. К женщинам был запрос: немного старше меня, современная, активная, замужем, с детьми.

И вот одна показалась мне самой подходящей. Правда, насторожило, что был праздник, муж ей вообще ничего не подарил, а ее подарок обругал, и пришлось вернуть его в магазин. Этим она свободно делилась в соцсетях. Я подумала, что это вряд ли признак хороших отношений. Но позже засомневалась: а вдруг это такая степень проработанности, когда можно говорить друг другу абсолютно все? Это же был мой первый поход к психологу. Мне казалось, что они вполне могут быть не от мира сего. В итоге у всех остальных не оказалось окошек на ближайший месяц, и я записалась к ней.

Кабинет был в каком-то подвале. Но я еще пошутила, что мои тайны точно никто не узнает.

Началось все со стандартного: «А как вы себя чувствуете?», «Примите расслабленную позу» и так далее. В тот период у меня были очень сложные отношения с мужем. И я пришла именно с этим запросом. Примерно полчаса рассказывала нашу историю. Психолог молча слушала и кивала. Мы выполнили одно упражнение: нарисовали шкалу состояний по годам наших отношений. И после этого она выдала: «Вам не нужна помощь психолога. С вами лично все в полном порядке. Просто нужно развестись — бегите, как можно скорее».

Сказать, что я была в шоке, — это ничего не сказать. Я была уверена, что психологи а) не могут давать советы; б) даже если делают это, то точно не советуют что-то настолько радикальное. Вышла оттуда я как в тумане. Дома рассказала обо всем мужу. Он посмеялся и предложил лучше пойти на семейную терапию. Но до психолога мы вместе так и не дошли, кризис сам начал сходить на нет. Мы и сейчас вместе. Но только представьте: вся жизнь могла разрушиться только потому, что кто-то слишком много на себя берет.

«В третий раз это уже было похоже на стендап»

У Алины случай противоположный. Ей как раз сказали, что психолог очень нужен. С расчетом минимум на несколько лет. Выбор психолога девушке показался почти непосильной задачей. Поэтому она решила обратиться в медицинский центр.

— Там мне сказали, что нельзя просто так взять и начать ходить к психологу. А все, кто работает в одиночку, непрофессионалы. Диагностика — это обязательный этап. Для этого есть специальная программа: ты не можешь выбирать, что будешь посещать, а что — нет. Чтобы выдали окончательное заключение, надо побывать у всех.

Я согласилась — а что еще мне было делать? Хотелось решить проблемы. И когда подход такой основательный, сразу больше доверия. Думаешь: наверняка они знают, что делают. Ради меня вон целый консилиум соберут. Точно поможет!

Не могу сказать, что у меня был конкретный запрос. Просто плохой период: расставание с парнем, потеря работы, натянутые отношения с друзьями, нехватка денег. Кстати, на психологе я все равно решила не экономить. Это виделось инвестицией в счастливое будущее.

Мне расписали походы к разным специалистам на два месяца вперед. Они должны были идти в определенной последовательности, а к некоторым было вообще не записаться. Поэтому все так растянулось. Пришлось все свои планы строить вокруг этого.

Сначала я несколько раз сходила к психотерапевту. Просто рассказывала свою историю. Она за все встречи задала только пару вопросов о том, как я себя чувствую. В остальное время мне казалось, что она откровенно скучает и мечтает заварить чашечку кофе, как только я выйду за дверь. Спасибо, что еще не зевала.

Потом у меня было шестичасовое тестирование! Шесть часов тестов, которые есть в открытом доступе в интернете.

Кто вообще мог такое придумать? Мне кажется, это все только для придания себе важности. Смотрите: мы измучаем вас до бессилия, зато вы будете чувствовать, что процесс пошел.

Дальше был еще один психотерапевт, которому я снова повторила историю с начала. И встреча с психиатром — снова пересказ истории. В третий раз это было уже больше похоже на стендап, чем на полный боли рассказ. И его резюме: антидепрессанты пока можно не пить.

Наконец настал этот великий день, когда я должна была услышать официальный вердикт. Все выглядело очень официально. Собрались все специалисты и сказали: рассчитывайте минимум на год терапии, а лучше на несколько. И отдали мне лист A4, где было заключение в два абзаца. Все самое банальное: тревожность, трудности с выражением эмоций и так далее. Вся встреча длилась минут 10.

Мне хотелось рвать и метать. Те же выводы можно было сделать после первого сеанса. Честно скажу, было очень жаль потраченных денег.

На все ушло около тысячи рублей.

Но я поняла, что, когда ты в подавленном состоянии, очень тяжело принимать адекватные решения. И мне не повезло с моментом. Больше порог этой клиники я не переступлю ни за что на свете.

«Это еще одна психологическая травма»

У Татьяны третий — самый неожиданный — вариант взаимодействия с психологом: у специалиста просто не нашлось слов.

— Были многие вещи, которые я за всю жизнь никогда никому не рассказывала. Я шла к психологу с надеждой, что наконец справлюсь со своими переживаниями, которые тянулись еще с детства. Пока я примерно час ехала в транспорте, все мысленно проговорила и даже расплакалась. Можно представить, как я настраивалась.

Я пришла, села. И психолог: «Ну, рассказывайте!» Минут 30 я говорила без остановки. У меня действительно были проблемные и тяжелые моменты в жизни. После этого она осекла меня со словами: «А я не знаю, что с вами делать. С таким я еще не сталкивалась. Может, попейте успокоительные?»

Я сидела с огромными глазами от такого ответа. Серьезно, я что, к подруге пришла за советом? Даже если бы я пересказала это просто знакомому, толку бы было больше. В конце она только назвала сумму. Но я не готова была платить за такое! Услуга оказана не была, поэтому все честно.

Но хуже всего, когда ты вот так все выплеснул, а в ответ ти-ши-на. Она полностью отбила у меня желание ходить к психологам. Это еще одна психотравма. Была надежда, что смогу вычеркнуть что-то из своей головы. Но, увы, помимо всего груза, получилось, что сверху теперь будет еще один.

«Подумала, что он мерзкий извращенец»

По-настоящему неприятная история приключилась с Натальей, причем когда она еще училась в школе. Периодически она вспоминает о случившемся до сих пор.

— Когда я была в девятом классе, у нас в школе появился новый психолог. Мужчина там в целом явление очень редкое, а если еще и симпатичный и молодой… Старшеклассницы стали проявлять к его кабинету повышенный интерес. Не знаю, обсуждали они психологические проблемы или просто пили чай. Я ни с кем не общалась, чтобы узнать.

Тогда у меня в семье были очень напряженные отношения, особенно со строгим отцом. Друзей у меня практически не было, поведение было отвратительным. И классная отправила меня к психологу принудительно. Конечно, я не хотела идти. Но в какой-то момент меня как будто захлестнула волна, и я начала говорить.

Сначала он молча слушал. А потом стал задавать вопросы — как мне казалось, вообще невпопад. Спрашивал: какие у меня есть фантазии? А сексуальные? И как будто клонил к тому, что в этом проблема отношений с отцом. Я жутко смутилась и быстро ушла. Подумала, что он мерзкий извращенец. А теперь я иногда возвращаюсь к этому мыслями, и мне кажется: а может, он просто что-то слышал в универе, но совсем не знал, как применять эти знания? И вроде я пережила это спокойно, но больше ни за что не стала бы говорить о личном с чужими людьми.

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