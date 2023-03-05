«Вся моя еда в рюкзаке замерзла и превратилась в камень» 5 5.03.2023, 12:25

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Как белорус взбирался на «семитысячник» в Аргентине

Герой статьи на сайте Tochka.by Дмитрий Литвиненко серьезно увлекается триатлоном, но что еще интереснее – покоряет горные вершины. В списке Килиманджаро и Демавенд. А последнее восхождение на «семитысячник» в Аргентине едва не закончилось трагедией. Рассказываем эту историю.

Если коротко – Дмитрий успешный минский предприниматель, который круто изменил свою жизнь пару лет назад.

Теперь он не просто человек бизнеса, но и большого спорта. Дима занимается триатлоном, бегает на длинные дистанции, а еще серьезно увлекается альпинизмом. В копилке героя уже несколько восхождений на одни из самых высоких точек Земли.

А в январе этого года Дмитрий Литвиненко отправился осуществлять еще одну цель – начал восхождение на «семитысячник» Аконкагуа в Аргентине.

Это испытание едва ли не закончилось большой трагедией для героя. В пути он получил многочисленные обморожения конечностей, попал в госпиталь. Но дошел ли до вершины?

14 тысяч километров и 7 часовых поясов

Для того, чтобы взойти на Аконкагуа, Дмитрий для начала преодолел на самолетах почти 14 тысяч километров и семь часовых поясов.

«Физическая подготовка у меня была. Удачно выступил на соревнованиях по триатлону в Турции. Потому больше волновало моральное состояние – хотелось удачно взобраться на высоту в семь тысяч метров», – говорит собеседник.

В Аргентину он отправился в команде с группой россиян. Всего было пять человек и один гид.

«Начинали восхождение в городе Мендоса, расположенного у подножия горы. Закупили продукты, рюкзаки несли сами, палатки. Все максимально самостоятельно. Восхождение началось 6 января», – рассказывает наш герой.

Вообще по своим географическим и климатическим условиям подъем на Аконкагуа считается прекрасной подготовкой для покорения более высоких вершин, восьмитысячников, таких как Эверест.

«Собственно, и у меня в планах значились новые вершины. Но я не ожидал, что столкнусь с такими проблемами, а именно – диким холодом и сильнейшими ветрами. При всем том, что в январе в Андах [горная система – прим. Tochka.by] сезон восхождений и не должно быть штормовой погоды», – уточняет Дмитрий.

Ветер вырывал палатки

Сложности начались на высоте примерно в 3,5 тысячи метров, когда группа прибыла в базовый лагерь на ночевку.

«Ветер был такой силы, что вырывал палатку. Ночью температура воздуха достигала 15 градусов мороза. Но из-за ветра ощущения были, что на улице все минус 30», – рассказывает Дмитрий.

Но он продолжил восхождение, хотя понимал, что будет непросто. Списывал не очень хорошее самочувствие на адаптацию к новым условиям.

Начало штурма вершины

Так называемый штурм Аконкагуа начался с шести тысячи метров. Это было раннее утро и мороз в минус 22 градуса.

«Я никогда не знал, что такое обморожение, и думал, что это какое-то запредельное для человека состояние. Но скрывать проблему не хотелось, я сказал гиду, что мне холодно. Он посоветовал махать руками в разные стороны, мы продолжили путь. И вот на 6400 метрах на привале я снял перчатки, чтобы разогреть руки. Пальцы были белыми. Я начал их согревать, мне дали более теплые перчатки. Но ничего не помогало», – вспоминает Дмитрий.

Ветер достигал местами 60 километров в час. И гид, видя состояние, посоветовал Диме принять решение.

«Он сказал так: либо я иду в гору дальше и остаюсь без рук, либо спускаюсь и сохраняю свои конечности. Судя по всему, со стороны было видно, что мне нехорошо. Ребята пошли дальше, а я решал, что же делать. Подумал, скоро выйдет солнце, надо идти, все же это мечта. И я отправился за командой», – рассказывает он.

На пике Аконкагуа

Чем выше в гору – тем сложнее метеоусловия, сильная нехватка кислорода. Каждые сто метров даются непросто.

«А еще вся моя еда в рюкзаке замерзла и превратилась в камень. И я начал терять силы. Но в итоге дошел до вершины. Адреналин шкалил. Мы фотографировались минут 20-30, забыв про холод. А после начали спуск», – говорит собеседник.

Дмитрий начал спускаться с вершины раньше группы, учитывая своя состояние.

«Каждые сто шагов я останавливался от усталости. Для сравнения – если мы осуществили штурм вершины за 6 часов 10 минут при норме 8-10 часов. То спустился я в базовый лагерь за 4,5 часа. Это очень медленно и тоже связано с переохлаждением. Самое интересное, что в лагере на высоте 5500 метров я не пошел к врачу, а стал спускаться в лагерь на высоте 4350 метров», – вспоминает Дмитрий.

Эвакуация на вертолете и дорога в госпиталь

Там он все же обратился к врачу, который осмотрев его, сказал о том, что нужна срочная госпитализация.

«Не думал, что все так серьезно. С ногами все было плохо – кровавые мозоли и синюшность. Далее была эвакуация на вертолете и трехчасовой трансфер в госпиталь ближайшего города», – говорит Дмитрий.

В госпитале Дмитрий пробыл десять дней. Собственно, столько же дней заняло и восхождение на самую высокую вершину в Западном полушарии.

Больница в Аргентине и возвращение домой

Первое время Дмитрий мог ходить, принимал большое количество препаратов.

«Кстати, медицина в Аргентине бесплатная. И мне за помощь не пришлось платить, только за эвакуацию на вертолете выставили счет в 1800 долларов и 450 долларов за трансфер до больницы», – уточняет Дмитрий Литвиненко.

Но главное, что в тот момент было для него – сохранить конечности, а не деньги.

«Когда я прилетел в Минск, меня снова госпитализировали. Это был ожоговый центр при городской больнице скорой помощи. Три недели врачи колдовали надо мной. Но все же некоторые пальцы на руках и ногах пришлось укоротить из-за начавшегося некроза», – говорит альпинист.

«В больнице заказал высотные ботинки»

Дмитрий говорит, что при восхождении он наделал много ошибок.

«Не рассчитывал на такой холод и выбрал более легкую экипировку. Не подумал и про питание, которое превратилось в лед. Но это не отняло у меня желание заниматься альпинизмом дальше», – говорит он.

От планов подняться на другие вершины Дмитрий не отказывается:

«Первое, что я сделал в больнице – купил теплые высотные ботинки. А на днях купил билеты и в мае буду взбираться на Арарат в Турции».

Сейчас идет процесс реабилитации, временная пауза в тренировках.

«В ближайшие дни начну триатлонные занятия и буду готовиться к подъемам в горы. Только теперь буду все делать осознанно», – говорит Дмитрий.

Главная мечта

Главная цель – Эверест, который Дмитрий хочет покорить в 2024 году.

«Это моя мечта. И мечта дорогостоящая. Поэтому нужны спонсоры – буду рад если кто-то откликнется. Если нет, то выберу вариант подешевле. А после Арарата в июне у меня подъем на Эльбрус. Планирую сделать т.н. «крест Эльбруса» – самый сложный маршрут, когда фактически взбираешься на две вершины», – делится намерениями альпинист.

Что говорят родственники, узнав о новых планах Дмитрия?

«Крутят у виска. Удивляются, зачем мне это надо. Но они не понимают моего внутреннего состояния, что горы – непередаваемые эмоции, которые дают огромные силы. Это не только возможность достигать новых вершин на карте мира, но и добиваться целей в жизни», – улыбается Дмитрий.

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