Андрей Пионтковский: Байден дал четкий сигнал окружению Путина 5.03.2023, 12:38

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Андрей Пионтковский

Война может закончиться мгновенно.

Последние недели ознаменовались громкими событиями в России. Сначала российский диктатор выступил перед федеральным собранием, заявив о приостановке участия РФ в ДСНВ, затем подписал этот документ. Не обошлось и без «бавовны» – несколько городов якобы были атакованы беспилотниками, а в Питере даже пришлось закрывать воздушное пространство. Что происходит в России, как изменилась поддержка Украины со стороны западных союзников за год войны и будет ли Китай продавать оружие РФ - в эфире «Апостроф TV» рассказал политолог и публицист, уже много лет проживающий в Вашингтоне, Андрей Пионтковский.

- На днях в России была большая атака беспилотниками. Появилась информация, что кремль не будет на это реагировать, потому что «красные линии» еще не перешли. Что будет дальше?

- А как он вообще собирается на что-то реагировать? У российских пропагандистов об атаках беспилотников нет ничего. Наоборот, сразу несколько видных пропагандонов получили, видимо, специальные темники и предупреждают, что не нужны шапкозакидательские настроения, сейчас вообще распутица, в ближайшие месяцы никаких крупных наступлений не стоит ожидать, мы изматываем врага, перемалывая его живую силу и технику в упорных оборонительных сражениях. Вот такая последняя установка кремля, она очень интересная.

- Возле Санкт-Петербурга закрывали воздушное пространство, аэропорт Пулково, потому что было какое-то «НЛО», как они это называют. Это штатная ситуация? Ничего не происходит, все по плану, но?

- Это пока еще детские самодельные украинские хлопушки, а наши героические союзники никак не могут решиться предоставить нам дальнобойные ракеты. Я имею ввиду ATACMS с дальностью 350 километров. Правда, очень позитивным было развитие между 8 и 9 «Рамштайном» – резко увеличилась огневая дальность HIMARS – все заметили – с 80 км до 160 км, что позволяет сейчас поражать цели противника практически на всей оккупированной территории Украины, кроме юга Крыма. Перешеек и северную часть Крыма достает. Это большой прогресс.

Но у нас есть еще замечательные британские союзники, которые готовы сбросить с себя все табу и первыми дать дальнобойные ракеты. А это Storm Shadow дальностью до 1 тысячи километров. Так вот, когда над Москвой и Петербургом будут летать Storm Shadow, я думаю, что Москва созреет к новому жесту доброй воли.

- А они будут там летать?

- Начался, по-моему, серьезный разговор с нашими союзниками. Мы все задавали вопросы. Во-первых, мы бесконечно благодарны за эту громадную помощь, без этого оружия мы не могли бы наносить такой ущерб врагу. Но все же понимают и на Западе, что Украина не только защищает себя, но защищает весь западный мир, цивилизованный мир. Но все-таки мы видим, что передавая нам новые пакеты очень современного вооружения – в последнее время это сотни танков, бронетанковой техники и, что самое главное, новые ракеты, которые вдвое увеличивают дальность воздействия HIMARS – все таки, продолжает Запад ограничения на себя накладывать. Что касается сегодняшнего дня, то это ракеты ATACMS и самолеты F-16.

Я долго задавал себе вопрос, чем объяснить такую сдержанность? Были разные теории заговоров, разные люди ходили по украинским студиям и рассказывали, что Байден с Путиным обо всем договорились, и Байден дает только, как они говорили, «пипетную» помощь. Это не «пипетная», а шланговая. Все новые и новые образцы оружия предоставляются. Но все-таки что-то их сдерживает.

Мне кажется, я нашел разгадку в той фразе Столтенберга, которую я чуть ли не каждое интервью у вас цитирую, она действительно изменила позицию Запада. Я имею в виду его заявление в ноябре на совещании министров иностранных дел, когда отвечая на вопрос, не тратим ли мы слишком много денег на Украину, он ответил: «Да, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью, и если они не устоят, то нам придется платить эту цену, нам придется платить кровью». Нам понравилась эта фраза, потому что она показала понимание той миссии, которую выполняет Запад. Это, если хотите, моральная обязанность Запада перед Украиной. И это заявление сыграло свою роль, позиция НАТО стала совсем другой, и помощь расширилась. И сейчас уже открыто говорят, что Украина вступит в НАТО.

Но все-таки, вдумайтесь, есть же и ужасная сторона. Он же говорит, что украинцы платят кровью, а, не дай Бог, нам придется?! Вот они готовы помогать оружием, но союзник не готов рисковать своими жизнями, чтобы помочь одной стране, которая защищает всех. Вот эта сдержанность все объясняет. Они каждый раз как бы пробуют почву. Они увеличивают масштаб своей помощи. Долгое время они действительно боялись, и много об этом говорили, ядерного удара. Сейчас понятно уже, что никакого ядерного оружия Путин применять не будет. Кстати, Запад очень четко его предупредил, что последует в ответ на это. И даже китайские товарищи ему объяснили.

Они боятся другого, что с масштабом увеличения этой помощи русские ударят в конце концов… Что значит дать F-16? Кстати, я надеюсь, что они будут даны в ближайшие месяцы. Они будут базироваться на румынских, польских аэродромах, взлетать оттуда, и когда-то русские в один «прекрасный» день ударят по территории НАТО. А НАТО уже сколько раз утверждало, что за каждый дюйм территории НАТО они будут сражаться? Они ударят обратно по российским целям, это страшный день для русских. Если НАТО лично вмешается, оно может всю эту русскую группировку в Украине за несколько дней уничтожить. Но при этом могут погибнуть сотни западных военнослужащих. А может, русские ударят еще по какому-нибудь городу и погибнут тысячи мирных жителей на Западе? Это цена, которую Запад считает неприемлемой за победу над Россией.

Запад готов обеспечить победу Украины и делает для этого, но без пролития западной крови, без риска пожертвовать своими жизнями. И надо говорить об этом откровенно, что мы это видим. Во-первых, это аморально, конечно. Но, с другой стороны, понятно, западные лидеры должны заботиться о безопасности своих граждан, своих стран. Но в конце концов, может им скажем, что может и не хватить этой украинской крови?! Сколько можно лить, ведь каждое общество имеет какой-то предел своей стойкости. Надо им объяснить, что им надо идти на этот риск.

- Я думаю, что они прекрасно понимают это. Очень легко торговать чужой кровью именно потому, что она чужая. Когда говорят о том, что Путину все равно, он может уничтожить и 300 тысяч людей, это очень смешно – сравнивать 140-миллионную страну и 40-миллионную. Мы не можем пожертвовать, и эти потери для нас недопустимы. С одной стороны, потому что мы не относимся к своим людям, как к мясу, а с другой стороны этой крови может просто не хватить. Но градус повышается, ранее мы говорили об атаках беспилотников на аэродромы, а сегодня он упал в Подмосковье. Там до кремля 90-100 километров, можно за 40 минут долететь. И этих беспилотников будет больше, события будут идти вперед, я правильно понимаю?

- Конечно. Украина, безусловно, одержит победу. Она уже одержала стратегическую победу. Но ведь момент, когда рухнет режим, зависит от сознания людей. Эти удары по Москве, по Санкт-Петербургу влияют на сознание Путинского окружения, российской верхушки несоизмеримо больше, чем любое продвижение на Донбассе или на юге Украины. Они близки к пониманию своего поражения.

Вот последняя речь Путина – обращение к собранию. Это человек, который еще несколько месяцев назад угрожал всему миру, кричал в своем обращении о начале «операции» 24 февраля, что если какие-то страны посмеют вмешаться, помешать их планам, то «мы обрушим на них такие катастрофы, которые они никогда в жизни не испытывали». Он явно шантажировал мир использованием ядерного оружия. Сейчас уже это невозможно.

К чему он призывал в своем последнем выступлении? Он обещал, что участников «СВО» будут через каждые полгода отпускать на двухнедельный отпуск. То есть он видит эту войну как какую-то рутинную, тягучую, бесконечно продолжающуюся. И поэтому он не может ее проиграть. Он говорил о надоях молока, росте зерновых, прокладывании автомобильных дорог в Казани. Ну, еще идет «СВО», и увеличен материнский капитал, а кроме того, участников «СВО» будем отправлять раз в полгода на две недели. То есть он уже приземлил все свои грандиозные геополитические цели, понял неосуществимость, бессмысленность и бьется только об одном: любыми средствами не признать поражение. А Лукашенко – его холуй – два дня повторяет одно и то же, что необходимо срочно заключить мир, иначе будет поздно.

Путин понял, что он проигрывает. И вот сегодня военные эксперты на всех шоу получили указание объяснять, что ближайшие два месяца никакого наступления не будет, а там украинцам подвезут танки, дальнобойное оружие и посмотрим, что там будет. Они уже обречены. И вопрос в том, сколько украинской крови придется за это заплатить. И вот этот вопрос сейчас Запад для себя решает.

- Bild, насколько я помню, писал, что Украине дали полгода, чтобы вернуть свои территории, а потом Запад попытается принудить Киев к мирным переговорам.

- Сначала подобная информация появилась в левой газетенке New York Times, они все время гадости пишут такого рода. Потом Wall Street Journal, а потом это тысячу раз было опровергнуто всеми. Это одна из спецопераций Москвы, чтобы убедить Украину прямо сейчас пойти на переговоры. Подобные источники все время вбрасывают выгодные российской пропаганде тезисы.

На самом деле мы понимаем, что Байден и Столтенберг прекрасно к Украине относятся. Они всей душой желают Украине победы, оказывают ей всяческую помощь. Но так, чтобы не пролилось ни капельки западной крови.

Но есть более решительные союзники, которые готовы идти на определенный риск. Это прежде всего Великобритания. Фантастическую речь произнес Риши Сунак на Мюнхенской конференции. Он шел в разрез со всеми этими табу, наложенными Байденами и Столтенбергами. Мы первыми дадим танки, мы первыми дадим дальнобойные ракеты, мы первыми дадим самолеты, мы уже обучаем украинских летчиков. Украинские летчики на тех же F-16 тренируются и в Британии, и в Польше, и в Штатах.

Нужно вернуться к идее Бориса Джонсона – так называемой коалиции желающих. В самые тяжелые времена, в начале войны Борис видел, что Запад не готов на многое, он призывал создать коалицию стран, которые готовы дальше пойти. Великобритания, Польша, страны Балтии оказывают помощь вне официальных рамок НАТО. Потом НАТО подтянулось, и эта идея стала менее актуальной. Надо сейчас к ней вернуться.

И открылся один новый неожиданный фронт для коалиции желающих, и украинская дипломатия прекрасно его использует. Это позиция лидеров Республиканской партии. Мы же привыкли, что делает Республиканская партия. Там какая-то трампистская сволочь – 30-40 человек – сидят в Палате представителей, все время обвиняют Байдена в том, что он развязывает Третью мировую ядерную войну, и надо прекратить помощь Украине. Так это 30-40 человек.

А вот сейчас лидеры Республиканской партии резко выступили, это друзья Украины. Всегда им был Митч Макконелл – лидер Республиканской партии в Сенате. И очень отличный молодой человек – новый председатель комиссии по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол. Они начали критиковать Байдена за то, что он недостаточную помощь оказывает Украине. Это совершенно меняет политическую повестку в США.

Сейчас уже началась президентская кампания. У республиканцев уже в августе будут так называемые дебаты кандидатов. И если трамписты выбрали стратегию атаковать Байдена за то, что он оказывает помощь Украине и ведет к мировой войне, то большинство республиканцев, классическое руководство партии, решили атаковать с противоположной позиции, и это очень важно. В этой атмосфере общими усилиями англичан, республиканцев, проукраинского крыла внутри байденской администрации мы заставим коллективного Байдена снять последнее ограничение с «файтерами», а под это дело и англичане дадут нам Storm Shadow, чтобы мы беспокоили Санкт-Петербург не нашими беспилотниками, а современными ракетами Storm Shadow.

- Путин подписал закон о приостановке участия в договоре о сокращении СНО. А это ему поможет?

- Путин сделал два заявления: я не буду увеличивать ядерное оружие и я не буду проводить никаких испытаний. Это его сигнал Западу, что «давайте со мной договариваться, я не сумасшедший, видите, какой я рациональный, я уже все понял, шантажом я уже не занимаюсь, давайте заставим этих украинцев согласиться на мир со мной».

- Но запад это всерьез не принял. А в чем тогда польза?

- Польза? Говорят, в России нет антивоенного движения. Парадоксально, но антивоенным движением являются сегодня самые отчаянные фашистские сторонники войны: все эти Гиркины, Пригожины и прочие. Они же орут во весь голос.

Я читал на днях текст «легендарного» военного корреспондента, я надеюсь, его повесят после нашей победы как военного преступника, зовут его «военкор котенок». И вот этот «котенок» требовал расстрелять всех в министерстве обороны в звании, начиная с подполковника и выше, потому что они все предатели, они разворовали всю армию, они бездарные полководцы и всех их надо сменить. Это и есть антивоенное движение, объективно, потому что при таких настроениях войну продолжать объективно невозможно.

Путин хочет вылезти из этой войны, но он вынужден как-то лебезить перед этой фашистской публикой. И перед ними Путин сделал два таких замечательных жеста: я вышел из договора СНВ и вышел из договора о запрете испытаний.

- Он также заявил, что в военных действиях в Украине подразделения фсб принимали прямое участие. Я не знаю, какие потери были у этих подразделений, но тем не менее, федеральная служба безопасности на войне в Украине – это не странно ли?

- У них есть военизированные части. Они громадную роль играли, я думаю, в первые дни, их задачей было захватить центры управления и связи. Фсб – это вооруженная организация, у них есть самолеты, в этом ничего удивительного нет.

- На днях в Беларуси неизвестными партизанами, неизвестными беспилотниками А-50 вроде обнулили. Лукашенко должен как-то реагировать.

- Он никак не отреагировал, в Китай поехал просить у товарища Си гарантии его территориальной целостности. В этом случае я верю версии о белорусских партизанах. Вы знаете, в Украине два очень серьезных подразделения белорусских воюют на стороне ВСУ.

И потом, мы знаем состояние белорусского общества, мы видели тот масштаб протестов против избрания Лукашенко и ту репрессию, которую он обрушил. Лукашенко же ни дня не проживет после падения Путина. Беларусь немедленно присоединится к европейскому выбору.

Но у меня какое-то странное чувство и уверенность знаете в чем? Что уже когда Путин будет сдаваться или стреляться, одной из последних политических акций, которые он совершит – он убьет Лукашенко. Он столько крови из него выпил за последние 30 лет, петляя. Надо отдать ему должное. Так что Лукашенко уже не жилец.

- Мы часто говорили о звонках Макрона Путину, мемы выпускали. А тут у Путина посетовали, что ни Макрон, ни Шольц не звонили давно, забыли. Что это за печаль?

- Мы же многое пережили недели две перед годовщиной. Была целая серия драматических событий. Мы видели триумфальный визит Зеленского в европейские столицы, Мюнхенская конференция, два визита Байдена исторических – в Киев и Варшаву. Запад очень резко определился в своей позиции.

Мы целый год анализировали борьбу внутри байденской администрации между сторонниками победы Украины и сторонниками так называемого «непоражения» Украины. Теперь Запад ставит очень четко на победу Украины,понимая, что с этим негодяем надо кончать. А Байден и Харрис в последних заявлениях назвали Путина военным преступником, обвинив в военных преступлениях.

Возвращаясь к вопросу о звонке Макрона. Запад сознательно отрезал себе возможность каких-то разговоров с ним. Запад сохраняет контакты и сигналы для окружения Путина. Кстати, обвинение в военных преступлениях и на эту ситуацию работают. Сдадите Путина – мы не всех вас посадим на скамью подсудимых. Такой примерно был сигнал окружению Путина.

Это несомненный плюс в решимости Запада. Но я возвращаюсь к тому же минусу, который мы должны нашим друзьям объяснять. Объяснять им, какая цена может быть. Они хотят без малейшего риска для себя, не спровоцировать россию на удар по своей территории, что очень плохо бы закончилось для Путина. Помните, что наши замечательные друзья Байден и Салливан, я не иронизирую, говорили до войны? Они каждое утро выходили и объясняли, что они не будут делать: не будет войск НАТО на украинской земле. Мы знали, что этого не будет, зачем это было повторять каждое утро? Каждое такое заявление усиливало веру Путина в его безнаказанность.

Хорошо, он не собирается сегодня передавать F-16, через месяц все равно передаст. Но зачем говорить об этом? Путин же питается этой информацией, каждое заявление порождает в нем массу надежд, что Запад дрогнет, «он меня боится». Надо работать уже на его психику, чтобы там не оставалось никаких надежд ускользнуть от ответственности. Это мы должны сейчас откровенно объяснять нашим друзьям.

- Что сильнее действует на психику: конкретные заявления или поставки вооружения и удары беспилотниками? Это же сильнее почувствуешь, чем «мы будем помогать»?

- Вообще не надо на эту тему разговаривать. Надо поставлять и все, пусть оружие неожиданно появляется. Они делают многое, заработали же ракеты большой дальности по Мариуполю? Это же громадная разница: HIMARS бьют на 80 км или на 160. Мозги им надо выбивать. Надо выбивать и все военные объекты, но прежде всего надо выбивать мозги, чтобы там не оставалось никакой надежды на спасение. Объективно, для этого существуют все данные.

Cейчас украинское руководство это поняло. Его не смущают заявления Байдена про то, что он не будет передавать F-16. Зеленский встречается с Республиканской партией и их просит в Конгрессе провести. Я в воскресенье слушал интервью Маккола и он говорит, что «мы поставим в Конгрессе закон о предоставлении F-16, чтобы обязать Байдена». Нужно использовать все.

- Бен Ходжес в Twitter описал, как он видит нейтрализацию российских войск на территории Крыма. Он пишет, что, скептики считают, что для этого нужна дорогостоящая, масштабная сухопутная атака. Но он так не считает, нужно бить, пока Крым не станет непригодным для России, ССО сделают все остальное. Вот и весь рецепт успеха. Что вы думаете об этом?

- Он уже об этом говорит несколько месяцев, наш замечательный друг. А что говорил генерал Залужный? Он то же самое говорил: я нахожусь в 84 км от Мелитополя и я готов пройти этот путь. Для чего? А я оттуда буду хреначить по Крыму – вот, что он сказал. Но помните, он сказал, что ему для этого нужно 300 танков – ему уже дали 1000, 700 бронемашин и 700 гаубиц. Все это уже дали и намного больше.

Кроме того, он говорил, что «когда я дойду до Мелитополя, я оттуда буду хреначить из HIMARS по Крыму». А он сейчас уже может это делать, потому что дальность увеличена в два раза. Все на нашей стороне сейчас. Весь вопрос в том, сколько времени и сколько украинской крови это займет. И то, и другое сейчас зависит от Байдена и Столтенберга. А может, от Риши Сунака, который выполнит свое обещание первым дать Украине дальнобойные ракеты. У англичан гены великой державы, они всегда немного ревностно относятся к своим младшим американским братьям и хотят быть впереди решений великих геополитических проблем.

Великобритания – это мотор нашего союза, конечно. Мы же видели это в самое тяжелое время.

- Пошел второй год войны. По этой логике, как, по-вашему, будет выглядеть пик поддержки Запада? Раньше говорили, что танки не дадут ни за что. Сейчас пилоты проходят обучение на истребителях F-16. Табу для Запада – это живая сила. Как может выглядеть пик?

- Пока они воздерживаются от живой силы. Но если они дадут самолеты, англичане дадут Storm Shadow, этого нам достаточно для победы. Но почему они колеблются? Именно потому что передача самолетов может спровоцировать русских на удары по этим самолетам, а это уже означает прямое столкновение, в котором русская армия в Украине будет уничтожена в несколько дней. Но наши западные союзники потеряют пару сотен солдат, офицеров, а может быть и тысячи мирных жителей. Вот для них это невыносимые потери, надо их понять.

- Несколько недель назад Симоньян выстроила свое обращение вокруг того, что нужно умирать, но не здесь, а там, в Украине, за какие-то идеи – не понятно, какие именно. Я называю это цивилизацией смерти. Я не могу не спросить, мне хочется, чтобы это нашло какое-то свое наказание, как это должно выглядеть в цивилизованном обществе?

- Во-первых, философия смерти – это фейк. Их детки прыгают в Дубае, какой-то генерал занимается онанизмом публично, умирать они не собираются. Есть только один настоящий фашист – Дугин, который взорвал собственную дочь ради своего великого фашистского дела. Он думал, что эта сакральная жертва заставит пробудиться фюрера и начать ядерные атаки по Западу, и он умрет. Но это один на россию, больше у них настоящих фашистов нет. Остальные притворяются.

- Вы вспомнили про этого генерала, который снимает свои голые видео. Почему их никак не наказывают за это, что вообще происходит?

- Никак не наказывают. Помните выступление Камалы Харрис? Она говорит: «Я же прокурор, знаю, как собирать доказательства и как предъявлять обвинения, как наказывать за тысячу преступлений против человечности». С этим генералом они (Россияне) сами разберутся. Нам придется разбираться со всеми пропагандонами, их очень много. Они же недавно праздновали, что вышли из Совета Европы и будут применять смертную казнь. Ну хорошо, ладно, будем применять смертную казнь, уговорили.

- Мы смеемся, но это не смешно, это скатывается в дремучее заболотье, и именно этого боится Запад. Это будет бесхозное болото, бегающее стадо, но с ядерным оружием. С кем договариваться, чтобы изъять это? Лучше оставить кого-то договороспособного. По такой логике действуют?

- Это один аргумент. А есть второй аргумент, что вдруг он все-таки ударит по НАТО и нам придется пожертвовать своими солдатами. Они же бледнеют на фоне того, что происходит в Украине. Они восхищаются героизмом, но это же тысячи погибших и раненных украинцев.

В России цена человеческой жизни другая, она в 10 раз может быть меньше, но Россия то все-таки в три раза больше. Там надеяться, что народ перестанет идти на мобилизацию, не приходится. Мы же видели все эти несчастные обращения мобиков – их гонят безоружными как пушечное мясо.

Все закончится майско-июньской наступательной операцией украинской армии. Многое будет зависеть от того, будут ли переданы самолеты. Потому что наступление без самолетов – это сложная вещь. Надо очень откровенно говорить с нашими западными союзниками, мы сделали все для человечества. Вы представляете, если бы Украина проиграла? Мало ли, как сложились бы обстоятельства при попытке взять аэропорт «Гостомель». Конечно, Украина бы сопротивлялась, партизанское движение и так далее, но они вышли бы в ореоле победы, размахивая ядерным оружием, на границы стран Балтии и Польши и повторили бы Западу: «собирайте монатки».

Запад сегодня – совсем другой, чем год назад. Украина его многому научила. Тот Запад годичной давности испугался бы. Украина уже сделала больше, чем можно ради человечества.

В конце-концов, была Корейская война, США воевали, защищали Южную Корею. А СССР же помогал Северной Корее. Летчики советские неофициально, но воевали, сбивали американские самолеты, и это помогло северокорейцам: война закончилась ничьей, а не поражением Северной Кореи.

Поэтому если завтра 600 натовских летчиков за штурвалами самолетов F-16, а еще лучше – F-35 двинутся на защиту своего героического союзника, война закончится через несколько дней или даже несколько часов.

- Сейчас Китай включился в плане помощи России. Остановят ли Пекин публичные предупреждения Блинкена и прочих?

- Это торговля. Китай сознательно довел до таких утечек, ведь нет не одного свидетельства, что передается оружие. Китай надеется, что за отказ поставлять оружие России громадные экономические преференции получит в США. Там же идет торговля по массе вопросов: квоты, налоги. Это серьезные люди, там триллионный масштаб торговли.

Не похоже, что китайцы поставят под угрозу свое экономическое развитие ради сомнительного удовольствия – спасения Путинского режима. А зачем ему спасать режим? И так Россия у Китая в кармане. В любом случае Россия будет после войны совершенно слабеньким вассалом Китая – с Путиным или без. И сейчас Китай покупает нефть по низким ценам, его все устраивает. Поэтому они запугивают американцев в плане торговых переговоров.

- Вы говорили, что под конец Путин может ликвидировать Лукашенко. Кого еще он может забрать с собой? Все ли доживут до победы Украины?

- Существует громадный разрыв между Путиным и его окружением. Путину нет жизни после поражения, а окружение может спастись сдачей вождя, грамотным и быстрым отступлением на границу 1991 года. Этот сигнал посылает коллективный Запад. Сдавайте Путина – и мы сможем договориться. Шапиро и Скабееву мы, конечно, пошлем на скамью подсудимых. Но Мишустин и Собянин возможно будут руководить переходным правительством.

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