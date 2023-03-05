«Белавиа» продает 100 тысяч билетов с огромной скидкой 1 5.03.2023, 13:00

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Фото: Charter97.org

Акция действует всего один день.

Авиакомпания «Белавиа» в честь 27-летия продаст 100 тысяч билетов со скидкой 27%. Акция действует всего один день — в воскресенье, 5 марта, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Белавиа» сегодня исполняется 27 лет, и в честь этого компания устроила акцию: по промокоду 27BELAVIA на сайте можно купить билет со скидкой 27% от тарифа (скидка на таксы и сборы, включенные в стоимость билета, не распространяется).

Промокод применяется ко всем тарифным брендам экономического класса на любом регулярном рейсе авиакомпании.

Всего перевозчик обещает продать 100 тысяч билетов со скидкой. Причем воспользоваться промокодом можно только сегодня до полуночи, а отправиться в путешествие — с 6 марта по 21 апреля.

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