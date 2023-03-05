«Помните мобилизованных из Марий Эл, которые радостно плясали перед отправкой на фронт в Украину?» 5.03.2023, 13:09

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После штурма укрепленных позиций ВСУ с ними произошли разительные метаморфозы.

После понесенных потерь и тяжелейших условий на передовой у российских «мобиков» из Марий Эл (субъект РФ) резко изменилось настроение: перед отправкой на фронт в Украину оккупанты водили хороводы и угрожали украинцам, однако спустя несколько месяцев уже молят руководство РФ о помощи.

Видео с резким изменением настроений в подразделении российских оккупантов появилось в сети, передает dialog.ua.

Рядовых россиян бросили на штурм укрепленных позиций ВСУ, где «мобики» массово гибнут.

«Помните мобилизованных из Марий Эл, которые радостно плясали перед отправкой на фронт в Украину? Так вот, теперь эти мобилизованные уже почему-то больше не танцуют, а записывают жалобные обращения к Путину. Говорят, что их посылают на убой в «мясные штурмы» без подготовки. Ну вы в курсе, таких обращений в Сети уже сотни. Всего несколько месяцев прошло, а такой разительный контраст. Что-то случилось?» - отмечено в сообщении.

Напомним, потери российской армии в Украине превысили потери во всех войнах после Второй мировой вместе взятых, сообщают американские аналитики.

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