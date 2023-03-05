ВСУ нанесли успешный удар по оккупантам на Кинбурнской косе 1 5.03.2023, 13:23

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Уничтожены РСЗО, артиллерия и склад боекоплекта россиян.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать освобожденную часть Херсонщины, а в Николаевской области терроризируют морские транспортные пути с Кинбурнской косы. Однако делать это захватчикам и дальше будет сложнее: украинские воины уничтожили вражеский склад боеприпасов на Кинбурне, а также испепелили российскую артиллерийскую пушку и систему залпового огня.

Потери в вооружениях и живой силе понесли оккупанты и на левобережье Херсонщины. Об этом рассказал спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

По словам полковника ВСУ, захватчики продолжают терроризировать мирных жителей правого берега Херсонщины и угрожать морским транспортным путем в Николаевской области с пока не деоккупированной Кинбурнской косы.

«За минувшие сутки в зоне ответственности зафиксировано 85 вражеских обстрелов, в основном по жилым кварталам, частным подворьям, а также по портовой инфраструктуре. Один человек погиб, трое гражданских жителей получили ранения разной степени тяжести», – сообщил представитель ОК «Юг».

Впрочем, украинские воины несколько снизили «запал» захватчиков на Кинбурне. На время их возможности обстреливать Херсонщину и Николаевщину были снижены. Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны взорвали вражеский склад боеприпасов и отминусовали две единицы вооружения.

«Эффективная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений путем нанесения точных выверенных ударов по огненным позициям врага на Кинбурнской косе вычеркнула из использования одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня. Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов, который оккупанты держали на косе», – отметил Назаров.

Добавила хлопот захватчикам на юге Украины и украинская авиация.

«В ходе отработки, в том числе, при поддержке авиации Воздушных сил, по району сосредоточения оккупационных войск и техники на левобережье демилитаризовано по меньшей мере 18 рашистов, три единицы вооружения и военной техники. Окончательные результаты доразведываются», – сообщил представитель ОК «Юг».

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