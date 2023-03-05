Чекисты отравили Кадырова? Мария Зайнетдинова, Newssky

5.03.2023, 13:29

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Рамзан Кадыров

Фото: EPA

Глава Чечни сдает на глазах.

Провластные российские Telegram-каналы сообщают: «В Чечне распространяются слухи, что в Грозный прибыл главный нефролог ОАЕ доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат. Его приезд связывают с болезнью Кадырова. Якобы тот страдает острой почечной недостаточностью. Утверждают, что Кадыров проходил курс лечения в ОАЭ».

В пятницу, 3 марта, Bild задалось вопросом, «насколько болен пехотинец Путина?» По данным немецкого издания, несколько недель ходят слухи о состоянии здоровья главы Чечни. Рамзан Ахматович, похоже, чувствует себя не очень хорошо. Его шаткое психическое здоровье не является секретом, поскольку он и не скрывает своих садистских наклонностей, а вот физическое — вызывает большие вопросы.

За последние месяцы Кадыров сильно прибавил в весе, выглядит отекшим, в своих видео часто не может открыть глаза. Проблемы с почками, безусловно, объясняли бы все это, включая отечность. Время от времени глава Чечни выглядит энергичным и подвижным, но, говорят, лишь благодаря стимуляторам. Как сообщается, «отец народа» зависим от этих и других таблеток.

Немецкое издание Bild сообщает, что Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, главный врач нефрологического отделения в частной больнице «Бурджил» в Абу-Даби, прилетел в Грозный.

Говорят, Рамзан Кадыров привез в Чечню врача из ОАЭ по одной простой причине — он не доверяет московским.

Еще не так давно он выглядел полным здоровья и сил мужчиной, а теперь смахивает на инвалида. Кадыров сдает на глазах, хотя ему всего 46 лет, у него есть доступ к первоклассной медицинской помощи, лечению и процедурам.

Не удивимся, если в деле замешаны чекисты. Использование ядов для устранения неугодных путинскому режиму лиц — их конек. Отравление Скрипалей — лишь вершина айсберга, большая часть которого скрыта под водой. В частности, после отравления Сергея и Юлии в парламенте Великобритании попросили провести повторное расследование сразу 14 загадочных случаев смерти на территории Соединенного Королевства. Эти смерти «не были восприняты полицией Великобритании как подозрительные, но, по сообщениям, были идентифицированы разведкой США как потенциально связанные с российскими властями».

Претензий к Кадырову у путинского режима собралось не меньше, чем к двойному агенту Скрипалю. Например, за милитаризацию и исламизацию Чечни.

В частности, Кадыров назвал трагедией то, что чеченский язык входит в группу вымирающих языков. «Нужно с раннего возраста, когда еще дети ходят в детский сад, начинать работу по обучению их родному языку. Такая же работа должна проходить в школах и даже вузах. Надо ставить кукольные спектакли на чеченском языке, снимать мультфильмы, то есть использовать все возможности, чтобы сохранить язык и дать ему развитие. В семьях также основным языком общения должен стать родной язык. Это крайне важно. Иначе мы окончательно потеряем самое ценное для нас — язык и культуру нашего народа», — сказал он в ноябре прошлого года. В Чечне массово проводятся мероприятия по сохранению и популяризацию родного языка. Кадыров объявил 2023-й Годом чеченского языка.

23 февраля Кадыров вместо того, чтобы, как ранее, поздравить россиян с Днем защитника Отечества, разразился проклятиями в адрес Москвы. «23 февраля 1944 года — день вопиющего преступления в отношении чеченского и ингушского народов. По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ подвергся ужасающему геноциду — массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Оно было лишь прикрытием для совершения расправы над целыми народами, — написал он. — Тысячи погибших по дороге, сотни тысяч скончавшихся от холода, голода и болезней, долгие годы унижений и бесправия по совершенно надуманной причине».

Так Рамзан Кадыров напомнил, что 79 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция «Чечевица» — самая крупная и жестокая этническая депортация в истории СССР. В железнодорожные вагоны погрузили 478 479 человек, в том числе 387 229 чеченцев и 91 250 ингушей — к январю 1949 года на учете осталось всего 364 220. Их выгнали с родной земли и отправили умирать в Среднюю Азию.

Месяцем ранее, 28 января, глава Чечни сделал заявление с сепаратистским «душком». Он вполне справедливо обвинил Запад, в том, что тот не поддержал Ичкерию, когда она объявила себя независимой в 1990-х годах.

«Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интерес независимости, почему европейские государства, в том числе и Украина, не поддержали нас, и сегодня вдруг вы решили поддержать несуществующее государство? <…> Я был ичкерийцем и нам не давали строить государство именно вы», — заявил Кадыров. По его словам, «сегодня, как бы ни хотели [в Чечне] отдельное государство, мы никак не можем существовать, потому что 1,5 млн населения [нужно] кормить, одевать, обувать, образовывать, дошкольные, социальные вопросы, строительство, другие программы и проекты — нам это не потянуть».

Сообщается, что Кадыров руководит Чечней удаленно, не появляясь на камерах. Только в январе-феврале он провел вне республики по меньшей мере две недели. В начале года его Airbus ACJ319 находился в Дубае — тогда Кадыров тоже не появлялся перед камерами, а ЧГТРК «Грозный» лишь цитировал его посты в соцсетях, утверждают российские журналисты. В прошлом году украинские журналисты опубликовали расследование о вилле в Дубае, которая, как утверждается, принадлежит главе Чечни.

Но у чекистов длинные руки, и спрятаться не удастся. Не исключено, что для Кадырова запустили обратный отсчет.

Мария Зайнетдинова, Newssky

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