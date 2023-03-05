Потеряли в цене более $1000: как менялись цены на квартиры в городах Беларуси 1 5.03.2023, 13:36

2,092

На вторичном рынке в регионах произошли интересные изменения.

Что происходит на рынке вторичного жилья и каков средний уровень цен на недвижимость – Intex-press проанализировал результаты февральских мониторингов Realt.by.

Брест: «двушки» потеряли более $1000

За последний месяц квартиры в областном центре прибавили в цене 1%, пишет realt.by.

Средняя цена в объявлениях о продаже квартир в Бресте на 30 января составляла 852 $/м2, а 27 февраля – 860 $/м2.

Стоимость квартир в рассматриваемый период (с 30 января по 27 февраля) постоянно менялась: ценник то рос, то падал.

Однокомнатные за это время подорожали на 500 долларов: были 33700 – стали 34200. Средняя цена на «двушки» снизилась на 1,2 тыс. «американских» – с $46500 до $45300. Трехкомнатные квартиры за месяц выросли в цене на 400 долларов: если 30 января в среднем просили $56500, то 27 февраля – $56900.

Барановичи: цена на двухкомнатные – без изменений

В Барановичах средняя цена предложения квартир изменилась, упав за месяц с 530 долларов за квадратный метр (на 30 января) до $518 за «квадрат» (на 27 февраля).

Однокомнатные квартиры немного подорожали – плюс 300 долларов: если 30 января в среднем просили 18500, то 27 февраля – 18800 долларов.

Как менялась стоимость квартир на рынке вторичной недвижимости в Барановичах, по данным realt.by

«Двушки», несмотря на то, что на протяжении месяца их цена периодически росла, к 27 февраля сохранили ту же стоимость, что и 30 января.

А вот трехкомнатные квартиры потеряли за этот период 1200 долларов.

«Однушки» в Пинске дешевеют, в Кобрине – дорожают

В Пинске на рынке вторичной недвижимости в феврале наблюдался ценопад на однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Средняя цена за «однушки» снизилась за месяц с 18900 до 18600 долларов, а «трешки» потеряли $400.

Средняя цена квадратного метра в объявлениях о продаже квартир в Пинске 30 января составляла 510 $/м2, 27 февраля – 513.

В Кобрине стоимость однокомнатных квартир в объявлениях о продаже прилично выросла – за месяц сразу на $3300! Если 30 января средняя цена за «однушку» составляла 18700 долларов, то 27 февраля – 22000.

Зато на 300 долларов подешевели двухкомнатные (вместо 24700 стали 24400). Минус $100 у трехкомнатных квартир: с 30 тысяч (по данным на 30 января) до 29,9 тысяч (по данным на 27 февраля).

Средняя цена «квадрата» в объявлениях о продаже квартир в Кобрине подросла: 30 января она составляла $501, 27 февраля – $507.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».