«Мотолыга» с корабельной зениткой, или Курятник на башне 20 5.03.2023, 13:45

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В России запустили в серийное производство очередное «супероружие».

В России запустили в серийное производство очередное «супероружие»очередной «аналоговнет». Там начали выпускать легкий бронетранспортер МТ-ЛБ с корабельной зениткой 2М-3. Оккупанты уже даже успели заявить о «невероятных успехах» бронтетранспортера.

Об этом сообщает Defence Eхpress. Отмечается, что РФ якобы перекинула по железной дороге, как минимум, двух «шушпанцера». Хотя место и время транспортировки не сообщают. Впрочем, как и не называют территорию ребмазы.

В РФ говорят, что такая разработка «может запросто дать фору любым выданным вооружением». Эпично, что несмотря на все заявленное, для бронетранспортера так и не придумали оригинальное название.

Стоит отметить, что появление таких изделий демонстрирует факт нехватки бронетехники у ВС РФ, который, по видимому, только усиливается, в связи с чем, производство и восстановление серийных машин не успевает за потерями.

Также добавим, что корабельная зенитная установка 2М-3 родом из 40-х годов. В ней используется спаренная автоматическая пушка, которая выполнена в специфическом 25-мм калибре.

Специфическим калибр можно назвать потому что он не просто не используется в сухопутных войсках РФ, а также малораспространен в российском флоте. В последнем главным зенитным калибром является 30 мм.

Это говорит о том, что обеспечения таких «шушпанцеров» боеприпасами требует дополнительных усилий. Однако данный «аналоговнет» остается военной техникой с достаточно мощным вооружением.

Новое «супероружие» России прокомментировал и украинский военный эксперт Александр Коваленко:

«Похоже трендом этой недели стали МТ-ЛБ, из которых сумрачный «гений» россиян попытался сделать некое Wunderwaffe!

Это лишний раз доказывает уровень дефицита у РОВ ББМ - БМП, БМД, БТР... В ход идут многочисленные МТ-ЛБ с кустарно установленными «боевыми модулями»...

Т-14 «Армата» будет портить брусчатку на Елисейских полях? Курганец-25 проломит главный вход в Бундестаг? БМП К-17 «Бумеранг» форсирует Ла-Манш и въедет в Букингемский дворец под вой Газманова?

Помечтали, россияне?

А теперь приходите в себя. Ваша армия это курятник на башне танка и сор…р на МТ-ЛБ».

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