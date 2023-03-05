Сильный ураган срывал крыши в Гродненской области 5.03.2023, 13:50

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В МЧС показали последствия стихии.

В субботу, 4 марта, в Гродненской области ветер был такой силы, что в нескольких районах срывал кровли домов и валил деревья, сообщили в МЧС. О сильном порывистом ветре предупреждают и сегодня.

В Гродененской области накануне порывы ветра достигали 21 м/с, и это не обошлось без последствий: в Новогрудском и Гродненском районах были сорваны кровли домов и строений, а подразделения МЧС выдвинулись на распиловку и уборку упавших и аварийных деревьев.

Так, в Гродно по ул. Домбровского ветер унес лист поликарбоната с ограждения балкона квартиры на пятом этаже жилого дома: спасатели потом сняли его с веток дерева.

В 9 населенных пунктах Новогрудского и Волковысского районов нарушалось электроснабжение, впоследствии его полностью восстановили. Пострадавших нет.

По данным «Белэнерго», вчера в Беларуси периодически оставались без света 145 населенных пунктов (из них 76 в Гродненской, 46 в Минской, 15 в Гомельской, 6 в Витебской и 2 в Брестской областях), 12 сельскохозяйственных зданий и 466 трансформаторных подстанций. К утру электроснабжение было восстановлено.

Напомним, в Белгидромете предупредили, что и сегодня, 5 марта, на большей части территории страны, в том числе в Минске, сохранится усиление северо-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

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