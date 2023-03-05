Гиркин назвал Пригожина психопатом и военным преступником 5 5.03.2023, 13:56

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Игорь Гиркин

И призвал убрать главаря ЧВК «Вагнер» с фронта.

Экс-главарь так называемой «ДНР», террорист и международный преступник Игорь Гиркин назвал основателя российской частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина психопатом и военным преступником. «Повар Путина», считает террорист, вредит «общему делу победы над Украиной».

Об этом Гиркин написал в своем Telegram-канале. Он призвал убрать Пригожина и с фронта, и из руководства ЧВК, сообщает obozrevatel.com.

Террорист заявил, что наемников ЧВК «Вагнер» «после завершения штурма Бахмута» нельзя расформировывать. «Вагнеровцы», убежден Гиркин, должны быть выведены в тыл для пополнения и переформирования. После этого, мол, они будут эффективны «на более перспективном стратегическом направлении для прорыва фронта».

А вот основатель ЧВК «Вагнер», «повар Путина» Пригожин симпатии у Гиркина не снискал. После затяжного публичного конфликта с ним Гиркин обозвал олигарха психопатом, лжецом и военным преступником, и заявил, что именно из-за него Россия якобы до сих пор не победила в войне с Украиной.

«Вывести с фронта и ПОЛНОСТЬЮ отстранить от руководства «Вагнером» самого Пригожина - настоятельно необходимо. Поскольку его политические амбиции (помноженные на психопатию, организацию демонстративных военных преступлений, склонность к беззастенчивой и во многом лживой саморекламе и к распространению на вооруженные силы гнилых «блатных понятий») - только вредят как самому «Вагнеру», так и общему делу победы над т.н. «Украиной», – написал террорист.

Он также не смог удержаться от упоминания министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого Гиркин давно и регулярно критикует.

«Все вышеизложенное (кроме «военных преступлений») касается и НЕфанерного Маршала Шойгу. Короче, гнать надо обоих и лучше обоих сразу, ибо: «два сапога - пара», – резюмировал экс-главарь квазиобразования «ДНР».

Гиркин назвал Пригожина психопатом и военным преступником и призвал убрать его с фронта

Напомним, ранее Пригожин рассказал, что будет, если «вагнеровцам» не дадут снаряды. По его словам, в случае отступления наемников от Бахмута, «фронт посыплется и ВСУ пойдут на прорыв», дойдя в конечном итоге до украинско-российской границы. Пригожин в очередной раз заявил, что «вагнеровцы» якобы «стягивают всю украинскую армию на себя», по сути, снова намекнув на полную неспособность «второй армии мира» к ведению боевых действий.

Истерики по поводу того, что МО РФ не дает ЧВК «Вагнер» снаряды, Пригожин устраивает далеко не первый раз. Так, 22 февраля он показал гору тел «вагнеровцев» в Бахмуте, заявив, что около 70 полураздетых трупов – это результат одного дня боев на одном лишь участке Бахмутского направления.

Чуть позже Пригожин выдал, что «сотни тысяч российских солдат» погибают на фронте в Украине. Такое откровение в исполнении «повара Путина» прозвучало во время его публичной перепалки с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым, которого Пригожин выбрал очередной мишенью для самопиара .

Позже он попытался оправдаться за сказанное, заявив, что его «не так поняли». Он, мол, имел в виду, что «сотни тысяч воюют и кто-то из них погибает».

Интересно, что обоснований, почему МО РФ должно выделять боеприпасы частной армии, которая создана, чтобы зарабатывать на войне и должна сама себя обеспечивать, Пригожин ни разу так и не озвучил.

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