«Не машины — а чистое золото» 1 5.03.2023, 14:23

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Сколько стоят самые дорогие автомобили в Беларуси.

Скоро 8 Марта, вдруг кто-то еще не определился с подарком для своей второй половинки. Ценник зашкаливает, но если есть товар, найдется и покупатель, верно?

Журналисты onliner.by сходили на «Автобарахолку» и нашли там самые ценные, самые навороченные, самые дорогие автомобили, которые можно купить прямо сейчас. Ferrari, Mercedes, Land Rover — вам что больше нравится?

Mercedes

253 тыс. по курсу стоит новый Mercedes S-Class W223 2022 года выпуска. Силовой агрегат здесь гибридный: мощность трехлитрового бензинового двигателя — 367 л. с., мощность электромотора — 150 л. с. Коробка автоматическая, 9-ступенчатая. По опциям дорого-богато, в том числе с ассистентом сохранения полосы движения, системой предотвращения выезда из полосы движения (LKA), адаптивным круиз-контролем (ACCS), системами управления дальним светом и адаптивного освещения дороги (AFS), а также мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков.

Чуть дешевле — 247 тыс. в эквиваленте — просят за W223 2021 года выпуска с заявленным пробегом в 8300 км. Двигатель бензиновый на 4 л мощностью 503 л. с. АКПП.

«Функция подруливания колес заднего моста с углом поворота задних колес, активный ассистент поддержания дистанции, активный парковочный ассистент с датчиками, активный ассистент удержания полосы движения», — продавец перечисляет долго, проще сказать, чего в этой машине нет.

Думали, нет опции с массажем икр в задней части салона, но, оказалось, и она есть. Короче, надо брать, если цените такие штуки.

BMW

О BMW i7 xDrive60, которая недавно появилась в продаже, мы уже рассказывали. Мощность силовой установки электрокара составляет 544 л. с. и 745 Н·м крутящего момента. Запаса хода хватает примерно на 510 км, а батарея имеет емкость 101,7 кВт·ч. До скорости 100 км/ч BMW разгоняется за 4,7 секунды.

Салон кожаный, все сиденья имеют функции массажа, подогрева и электрорегулировки. Подвеска у автомобиля пневматическая, есть круиз- и климат-контроль, панорамная камера на 360 градусов, парктроники, цифровая приборная панель и возможность бесключевого доступа. Модель идет в комплекте с пакетом отделки салона М-sport.

Давайте честно: вам нравятся дорогие BMW, нам нравятся дорогие BMW, всем нравятся дорогие BMW. Короче, наслаждаемся.

Land Rover

Это самая дорогая машина на «Автобарахолке» прямо сейчас. Рестайлинговый семиместный Land Rover Range Rover IV: новый, 2022 года выпуска. 320 тыс. по курсу.

Под капотом 3-литровый дизель. В опциях — все, что нужно, и все, что может пригодиться: система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения, интеллектуальная система помощи при парковке (IPA), система адаптивного освещения дороги (AFS), система мониторинга слепых зон, система распознавания дорожных знаков, функция «Проводи меня домой». Воу-воу, водитель этой машине вообще нужен?

И в принципе у Land Rover немало дорогих предложений на «Автобарахолке».

Ferrari

В Италии уже весна полным ходом. Солнце прогрело белые грунтовки Тосканы, а кипарисы, растущие вдоль дорог, отбрасывают стройные тени на густые сочные травы. Где-то в местном ресторанчике к обеду готовят ризотто — лучшее в этих краях, а может быть, и во всей Италии.

Такого ризотто мы вам не предложим, но готовы поделиться столь же заманчивым блюдом — Ferrari 488 GTB. Разумеется, он красный, иначе и быть не могло. Черный скакун на желтом фоне — ну кто о таком не мечтал? Мечта стоит почти 300 тыс. по курсу. Продавец утверждает, что мечта находится в идеальном состоянии, на треке и в гонках не принимала участия. Еще и регулируемая выхлопная система Capristo в нагрузку. Берете или пусть мечта так и остается мечтой?

Audi

Самая дорогая из Audi у нас — Audi RS Q8. 2022 год выпуска, без пробега, 4-литровый бензиновый двигатель мощностью 600 л. с. под капотом, полный привод. В комплекте, поговаривают, идет индивидуальный титул властелина колец на дороге, у вас их будет аж четыре.

Ценник тоже впечатляет — почти 245 тыс. в эквиваленте.

Еще одна Audi RS Q8, но постарше (2021-й), с пробегом (под 16 тыс. км), поэтому подешевле — 210 тыс. по курсу. В остальном все очень схоже. Тот же двигатель V8 TFSI объемом 4,0 л, с двойным турбонаддувом и системой mild hybrid. Та же восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Те же 3,8 секунды до сотни.

Bentley

Какая у нас сегодня подобралась компания, что даже Bentley в ней несколько теряется, несмотря на свой золотистый цвет. Знакомьтесь: Bentayga. Малышке четыре годика, заявленный пробег по дорожкам и бездорожкам менее 70 тыс. км. Вперед ее гонит 4-литровый бензиновый двигатель под чутким присмотром автоматической коробки передач.

200 тыс. по курсу — и она ваша.

Lexus

Это же подборка крутых тачек, верно, здесь не может не быть «японца». Рестайлинговый Lexus LX III 2020 года выпуска отдувается за все автомобильные конвейеры Страны восходящего солнца. Наконец-то, дизель, 4,5 л, полный привод.

«Автомобиль на каско с первого дня использования. Полная сервисная история. Установлена спутниковая система слежения, — рассказывает владелец. — Система распределения тормозного усилия (EBD), вспомогательная система торможения (BAS), автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении, система предотвращения выезда из полосы движения (LKA), адаптивный круиз-контроль (ACCS), система распознавания дорожных знаков».

Заявленный пробег — чуть более 50 тыс. км, заявленная цена — чуть более 200 тыс. по курсу.

Cadillac

Почти 218 тыс. по курсу хотят получить за Cadillac Escalade V. Почти без пробега, серьезный бензиновый двигатель на 6,2 л, полный привод.

«Функция дополненной реальности для навигационной системы, премиальная акустическая система AKG Studio Reference c 36 громкоговорителями и эффектом объемного звучания, развлекательная система для пассажиров второго ряда, камеры кругового обзора высокого разрешения, премиальная отделка интерьера для комплектаций Premium Luxury Platinum и Sport Platinum, панорамный люк, активная система помощи при парковке с функцией торможения, датчик повреждения стекол, задний дифференциал с автоматической блокировкой», — рассказывает продавец.

Возможно, подчеркнуто брутальный внешний вид понравится не всем, но машинка серьезная, и серьезных денег она стоит.

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