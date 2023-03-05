В Германии нашли крупнейший клад из золота и серебра 2 5.03.2023, 14:41

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Древние артефакты имеют прямое отношения к торговле с викингами.

Старинное серебро и золото обнаружили кладоискатели в Германии. Это одна из крупнейших находок, которую находили в этой стране за последние десятилетия. Историки говорят, что древние артефакты имеют прямое отношения к торговле с викингами.

Об этом сообщает Live Science.

Нашли сокровище кладоискатели при помощи металлоискателей. Среди ценных вещей оказались украшения из золота и серебряные монеты. Эксперты говорят, что там даже были византийские серьги и одна монета в исламском стиле.

Клад нашли в регионе Шлезвиг-Гольштейн. Тут располагается объект всемирного наследия ЮНЕСКО, а именно Хедебю. В этом районе очень много кладоискателей и профессиональных археологов ведут свои исследовательские работы, которые время от времени дают весьма успешные результаты.

В этом месте между 8 и 9 веками жили викинги. В 1066 году Хедебю разрушили. Оказалось, что спустя несколько столетий кто-то зарыл сокровища тут. Они пролежали 800 лет нетронутыми! Остаётся только догадываться, сколько еще кладов могут быть зарыты в этом районе.

Кладоискатели, когда нашли драгоценности, не оставили их себе, а тут же сообщили в департамент Шлезвиг-Гольштейна. На место приехали археологи и завершили раскопки.

Они извлекли пару качественных сережек из золота, инкрустированных полудрагоценными камнями. Также найдена брошь в позолоте в виде псевдомонеты. На этом находки не закончились. Археологи обнаружили позолоченные перстни, броши-кольца и 30 серебряников.

Директор департамента Шлезвиг-Гольштейн Ульф Икеродт говорит, что некоторые артефакты сильно повреждены и требуют реконструкции.

Также Ульф рассказал, что найденная монета в исламском стиле не подлинная, это была имитация золотого динара Альмохада.

Сейчас нельзя сказать точно — это был чей-то личный клад или он предназначался для передачи кому-то. Возможно, рядом есть захоронение, и вместе с телом, в далеком прошлом, люди закопали ценные вещи, принадлежавшие погибшему человеку.

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