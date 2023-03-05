Путин уже не царь 5 5.03.2023, 14:40

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В России произошла десакрализация главы Кремля.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что количество растущих конфликтов, инцидентов и взрывов в России свидетельствует о потере контроля внутри страны.

Об этом представитель ОП сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, на территории России происходит абсолютная потеря контроля над обычными элементами безопасности как таковой. Подоляк также отмечает: такие события говорят о том, что президент-диктатор РФ Владимир Путин теряет контроль, ведь происходит десакрализация его оскорбления.

«Все это говорит о том, что, во-первых, происходит десакрализация образа Путина. То есть он уже для России не царь, гарантирующий им бесконечно величие. Во-вторых, наличие множественности конфликтов в ближайшем окружении. Все, конечно, знают о конфликте Пригожина (владелец ППК «Вагнера» — Ред.) с классическим генералитетом и об очень многих на разных уровнях. Они только нарастают, усиливаются, потому что Путин перестал быть для этих российских элит гарантом их неприкосновенности на Западе, неприкосновенности их имущества», — заявил Подоляк.

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