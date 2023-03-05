Шойгу подорвал авторитет Герасимова 1 5.03.2023, 14:59

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У визита министра обороны РФ на Донбасс была тайная цель.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим якобы визитом на Донбасс, вероятно, продемонстрировал недоверие начальнику генштаба РФ и командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову. «Разрекламированная» поездка Шойгу, очевидно, подрывает авторитет Герасимова.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 4 марта. Как отмечается, Герасимов должен был быть офицером, совершающим этот визит на фронт или, по крайней мере, сопровождавшим Шойгу.

Кроме того, как отметили аналитики, Шойгу встретился с командующим восточным военным округом РФ (ВВО) генерал-полковником Рустамом Мурадовым якобы на западе Донецкой области для оценки потерь России в районе Угледара и возможности дальнейшего наступления на этом направлении.

Так, 4 марта минобороны России показало видео, на котором Мурадов отчитывается перед Шойгу о текущей ситуации и действиях оккупантов в зоне его ответственности.

Войска РФ понесли катастрофические потери в ходе трехнедельного наступления под Угледаром, а острая нехватка личного состава и техники, вероятно, не позволяет им даже незначительно продвинуться на этом направлении, считают в ISW.

В связи с этим минобороны РФ может рассмотреть целесообразность переброски резервов живой силы и техники в район Угледара для возобновления наступательных операций. Существенные потери, вероятно, уже серьезно ударили по репутации Мурадова, отмечают аналитики.

«Таким образом, Шойгу мог посетить западную часть Донецкой области также для того, чтобы оценить пригодность Мурадова на должности командующего ВВО», – говорится в отчете.

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