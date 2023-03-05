План по переводу Минска на артезианскую воду провалился 7 5.03.2023, 15:12

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Лукашисты снова не справились с задачей.

Власти рассказали о крупных проектах, которые начали реализовываться в Минске: переводе водоснабжения на подземные источники и реконструкции Минской очистной станции. По информации «Минск-Новости», на эти два проекта до 2028 года потратят около 1 млрд рублей. Ранее сообщалось, что все жители столицы начнут получать артезианскую воду в 2025-м.

О финансировании капитального строительства в городе в интервью изданию «Минск-Новости» рассказала начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко. Она отметила, что эта статья нынешнего бюджета столицы выросла на 34% по сравнению с прошлогодней:

«Мы входим в строительство крупнейших экологоориентированных проектов, уже начались работы по переводу города Минска на водоснабжение из подземных источников. Фрунзенский, Московский, Октябрьский районы перейдут на водоснабжение из экологически чистых источников».

Также планируется реконструкция Минской очистной станции, сообщила чиновница:

«До 2028 года на эти два проекта нам потребуется инвестировать, в том числе с привлечением бюджета города, около 1 млрд рублей».

Астрейко не уточнила, в какие сроки должны быть завершены эти проекты по отдельности, однако ранее власти обещали, что вся вода в Минске станет артезианской уже в 2025 году.

До сих пор значительная часть столицы получает воду из Вилейско-Минской водной системы, то есть из поверхностного источника. О планах перевести всех жителей города на артезианскую воду власти говорят 15 лет.

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