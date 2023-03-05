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Видеофакт: Российские кадеты поют песню о «Грузе-200»

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  • 5.03.2023, 15:14
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Видеофакт: Российские кадеты поют песню о «Грузе-200»

Подготовка идет в верном направлении.

Кубанские кадеты на одном из «патриотических» мероприятий спели песню о «Грузе-200».

Фрагмент выступления опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц». Песню о ликвидированном российском военном, то есть оккупанте, пели квартетом.

«Мам, я знаю, ты слышишь, и так скоро узнаешь, и прошепчешь сквозь слезы: «Ты домой прилетаешь». Сохранив свою верность овдовевшей невесте, долгий путь совершаю на борту «Грузом-200», - говорится в тексте песни.

«Штирлиц» иронично добавил, что «подготовка верная».

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