Власть спящих Сергей Ильченко, Newssky

5.03.2023, 15:21

2,814

Сон разума в России стал так глубок, что уже не только порождает чудовищ.

Полуторачасовое выступление Путина оказалось непосильной нагрузкой для высших чиновников РФ, усаженных в секторе для випов. Уже через полчаса после его начала не менее 16 из них крепко спало. Усталость от многолетнего пребывания у кормила Государства Российского настигла их в самый неподходящий момент.

Список Скрепных Спящих, согласно табели о рангах, открывал экс-президент РФ, и нынешний зам. председателя Совбеза Дмитрий Медведев, утомленный яростным обличением растленного Запада и отлитием в гранит. Устроившись, как между Небом и Землей, между патриархом Кириллом и председателем ГД РФ Вячеславом Володиным, ДАМ улыбался во сне, снова видя себя преемником Путина.

Сладко спали гендиректор Росатома Алексей Лихачев, омбудсмен в Ленинградской области Сергей Шабанов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бывший премьери первый директор ФСБ Сергей Степашин и многие другие. Даже смотрящий за ДНР Денис Пушилин позволил себе задремать в ходе выступления Первого Лица Российского Государства, что было равносильно сну часового на посту.

Что с этим делать россиянам? И нужно ли делать хоть что-то?

Допустим, что нужно будить, хотя бы потому, что сон во время выступления Путина, как минимум, подает плохой пример низшим сословиям. Тем же часовым на постах, упоминавшимся в связи с Пушилиным. Но как будить?

Случись такое в КНДР, в ходе выступления Кима — и проблему решили бы просто. Приравняв сон в ходе выступления вождя к сну часового у склада с атомными бомбами, всех уснувших, прервав выступление на четверть часа, раз и навсегда разбудили бы при помощи расстрела, и назначили на вакантные места новых чиновников. После чего, Ким, сообщив, что таким образом удалось выявить внутренних врагов, прочел бы речь заново, с самого начала, при большом оживлении слушателей и бурных овациях. Метод действенный, и простому народу он понравился бы, но требует большого кадрового резерва.

Можно вырвать корень проблемы, лишив випов возможности сидеть в ходе выступления Путина. В храме, на пасхальной Всенощной, они все стоят, а кто посмеет сказать, что ежегодное послание Путина к Федеральному собранию и российскому народу менее свято, чем Пасха? Стояние взбодрило бы их, и побудило к регулярным аплодисментам, в точности, как лишенную стульев массовку, аплодировавшую Путину 60 раз за 90 минут.

Известен также метод Лапуты, описанный Джонатаном Свифтом, когда к каждому сановнику приставлен слуга-клайменол, возвращающий его к реальности при помощи ударов по голове воздушным шариком, с небольшим количеством сушеного гороха внутри. На первый взгляд, метод неплох, да и Лапута похожа на Россию. Но Свифт был британцем, и его советы могут содержать скрытый смысл, направленный во вред российской государственности.

С другой стороны, сон в ходе выступления Путина можно, напротив, признать естественным и здоровым. Информация во сне усваивается на бессознательном уровне, а, учитывая соотношение сознательного и бессознательного в российской жизни, ставка на бессознательное оправдана. Не исключено, что прослушивание речей Путина в спящем состоянии со временем вошло бы во всеобщую практику.

Кроме того, спящие чиновники воруют меньше, чем бодрствующие. В условиях экономических трудностей их сон есть смысл поощрять не только в ходе самого послания, но и в дальнейшем, на всем пути следования, куда послали.

Наконец, как справедливо отметил Наум Коржавин, будить кого-либо в России не следует. Ничем хорошим это никогда не кончается.

Сергей Ильченко, Newssky

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».