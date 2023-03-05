«Решать проблемы проще: сходил за стенку – и договорился» 1 5.03.2023, 15:32

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Белорусские айтишники рассказывают, как их загоняют с удаленки назад в офис.

На прошлой неделе глава Amazon разослал письмо с новыми правилами: с 1 мая практически всем сотрудникам корпорации нужно появляться в офисе минимум три раза в неделю. Работники Amazon не рады.

Dev.by спросил читателей, выгоняют ли их в офис.

«Взамен обещали увеличить количество ивентов и офисные «плюшки»

– Работаю в минском Evolution. Начиная с конца прошлого года по подразделениям стали ходить слухи, что руководство хочет ввести режим посещения «3 дня в офисе, 2 по желанию». В командах многим это не нравилось, но кое-где решили попробовать ходить по такому графику.

8 февраля внезапно нам объявили о созвонах во всех подразделениях. А 9-го на этих самых созвонах показали наскоро подготовленную презентацию, в которой говорилось, что сейчас офисы посещают около 20% сотрудников и надо бы ввести схему 3-2, чтобы:

укрепить командный дух;

улучшить общение между командами и вообще;

начать шерить знания среди коллег;

а также улучшить нашу продуктивность.

Взамен со своей стороны менеджмент обещал увеличить количество ивентов в офисе, ну и офисные «плюшки».

Сотрудники, которые работают из городов, где нет офисов, и с которыми изначально заключался контракт на удалeнную работу, продолжат работать как и раньше. А остальные – с 10 февраля по новой системе.

Конечно, возникло много вопросов, и многих коллег не удовлетворили полученные ответы. Но в итоге новую схему приняли и начали чаще ходить в офисы. Хотя у некоторых осталась возможность индивидуально договориться о графике.

Меры контроля пока неясны, и штрафные меры отсутствуют. Вроде это будут обсуждать в личном порядке, если что.

Обычно я хожу в офис, но всe зависит от настроения: могу и 4 или 5 дней в неделю быть на месте, а могу и ни дня за неделю не зайти. Я за свободу выбора, жeсткую фиксацию и обязаловку воспринимаю негативно, особенно если никто нормально не объясняет, чем вызвано такое решение и каким образом оно должно что-то улучшить.

Порой мне кажется, что менеджеры высокого уровня просто хотят закрыть проблемы в организации и планировании работы. Они полагают, что сотрудники неэффективно работают вне офиса, хотя для меня очевидно: кто халтурил дома на удаленке – тот найдeт способ халтурить и в офисе.

В польском офисе Evolution тоже требуют 3 раза в неделю быть в офисе, говорят, что это полезно для общения и циркуляции знаний. Но многим это не нравится – в первую очередь полякам на B2B. Что до меня, что мне как раз всe ок – я люблю ходить в офис.

Пока о проверке посещаемости или каком-либо контроле речь пока не идeт.

«Решать проблемы проще: сходил за стенку – и договорился»

– Моя компания (израильский продуктовик-юникорн) никого не заставляет работать из офиса, но ставит условие: если хочешь у нас работать – надо посещать офис.

Надо отметить, что я сам пришeл в компанию уже с таким условием. Да и с такой политикой согласен – так как прочувствовал на собственном примере: есть в этом резон.

В пандемию я работал в команде, где семь человек были на удалeнке, а двое, включая меня, – в офисе. Так вот, решить проблему между нами двумя было проще, чем с удалeнщиками, которые часто работали по своему собственному графику, например вечером и по ночам, когда мы уже отдыхали.

Сейчас все сотрудники компании посещают офис – и решать проблемы намного проще: условно, сходил за стенку и договорился.

Плюс in-person-общение всегда связано с мимикой и жестами, и если ими владеть, то договариваться намного проще и быстрее.

«Просто сослались на Apple и Google, где используется гибридный метод»

– Viber обязал сотрудников посещать офис в Минске минимум 2 раза в неделю. Такой график работы ввели ещe в сентябре 2022-го – чтобы повысить нашу продуктивность.

Многие люди недовольны таким решением: это особенно странно, если твоя команда распределена между тремя странами – Беларусью, Грузией и Израилем, – ведь общение всe равно проходит онлайн. И таких команд очень много.

Конечно, никто не приводил цифр, что это даст нашей компании, – менеджеры просто сослались на корпорации вроде Apple и Google, где также используется гибридный метод работы.

Лично я отношусь к решению руководства негативно: я считаю, что удалeнка за 2-3 года доказала свою эффективность как формата, не вижу необходимости работать из офиса, если это не оправдано.

«Начальство говорит, что живое общение способствует творческой работе»

– У нас (компания из 350 человек, релоцировались из Минска в Вильнюс) добровольно-принудительно вводят office first.

Первые звоночки послышались полгода назад – начальство стало говорить, что живое общение с поспособствует творческой работе, и нам надо бы больше общаться друг с другом.

Теперь нам говорят, что пару дней в неделю нам обязательно нужно бывать в офисе.

О проверках и штрафах речи не идeт, но я лично отношусь к такой инициативе с негативом – иногда мне удобнее работать из дома, плюс на удалeнке я работаю продуктивнее.

«Сразу было возмущение и грусть, сейчас уже стадия «принятия»

– У нас всe как в Amazon – 2-3 месяца назад компания (международная, продуктовая, общий штат более 15 000 человек) ввела обязательное посещение офиса: мол, в мире кризис, нужно повышать производительность, которая до ковида и удалeнки была лучше. Ну и вообще «по всему миру крупные компании начинают возвращаться в офис».

Про проверки и штрафы ничего не говорили. Новые правила вводили плавно: сначала было просто «надо ходить», потом «ну, теперь точно надо», а сейчас «всем обязательно без исключений и поблажек». Но что будет, если не ходить, никто не знает.

Конечно, есть недовольные такой политикой.

В польском офисе сразу же после новостей прошла волна увольнений «по инициативе сотрудников», в Минске всe не так печально – для большинства 3 дня ещe приемлемо, но слышны разговоры: «Вот если 5 дней скажут ходить, то точно буду новую работу искать».

Лично я к решению руководства отношусь нормально. Сразу было возмущение и грусть, как и у всех, но сейчас уже «стадия принятия». Хотя ходить по 2 дня в офис на неделе всe же было бы лучше.

«Некоторые лиды чуть ли не с биноклями сидят»

– Являюсь работником продуктовой ИТ-компании. С середины февраля требуют 3 дня в неделю ходить в офис. Непонятно, следит за этим кто-то из высокого начальства или нет, но некоторые лиды чуть ли не с биноклями сидят, высматривая, кто пришел, а кто нет.

Говорят, можно с менеджером согласовать меньшее количество дней, но об успешных кейсах я не слышал. Причину а-ля «с выходом в офис придется менять образ жизни» не считают уважительной.

Сотрудники, естественно, недовольны, вроде как была даже пара случаев, когда уходили из компании из-за того, что не согласны подчиняться этому правилу. Но это было не в Беларуси.

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