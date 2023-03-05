С какими шинами белорусы не пройдут техосмотр?1
- 5.03.2023, 15:35
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Нужно соблюдать несколько условий
В Белтехосмотре рассказали, что уже с наступлением марта в Беларуси можно ездить на летних шинах. Однако, если вы хотите поставить старые или восстановленные, то нужно соблюсти несколько условий. Иначе техосмотр не пройдете.
В Белтехосмотре пообещали, что будут проверять остаточную глубину рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа), чтобы они соответствовали пункту 5.6.2. Приложения 8 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Таким образом, ваша резина должа быть не сильно изношена, а глубина проектора быть не менее:
для транспортных средств категорий мотоциклов, трехколесных моторотанспортных средств — 0,8 мм;
для грузовиков, фур и прицепов выше 3,5 тонн – 1,0 мм;
для легковых автомобилей и всех машин, где 8 и меньше пассажирских мест, а также для грузовиков и прицепов до 3,5 тонн – 1,6 мм;
Для микроавтобусов, автобусов и других ТС с 8 и более мест для перевозки пассажиров – 2,0 мм.
При этом, в Белтехосмотре предупредили, что не выдадут сретификат о прохождении техосмотра, если на одной оси будут шины разных размеров и конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), вообще с разным рисунком протектора.
Также могут проверить, чтобы шины на одной оси соответсвовали одной категории скорости, были с одним индексом допустимого веса.