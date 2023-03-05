С какими шинами белорусы не пройдут техосмотр? 1 5.03.2023, 15:35

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Нужно соблюдать несколько условий

В Белтехосмотре рассказали, что уже с наступлением марта в Беларуси можно ездить на летних шинах. Однако, если вы хотите поставить старые или восстановленные, то нужно соблюсти несколько условий. Иначе техосмотр не пройдете.

В Белтехосмотре пообещали, что будут проверять остаточную глубину рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа), чтобы они соответствовали пункту 5.6.2. Приложения 8 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Таким образом, ваша резина должа быть не сильно изношена, а глубина проектора быть не менее:

для транспортных средств категорий мотоциклов, трехколесных моторотанспортных средств — 0,8 мм;

для грузовиков, фур и прицепов выше 3,5 тонн – 1,0 мм;

для легковых автомобилей и всех машин, где 8 и меньше пассажирских мест, а также для грузовиков и прицепов до 3,5 тонн – 1,6 мм;

Для микроавтобусов, автобусов и других ТС с 8 и более мест для перевозки пассажиров – 2,0 мм.

При этом, в Белтехосмотре предупредили, что не выдадут сретификат о прохождении техосмотра, если на одной оси будут шины разных размеров и конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), вообще с разным рисунком протектора.

Также могут проверить, чтобы шины на одной оси соответсвовали одной категории скорости, были с одним индексом допустимого веса.

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