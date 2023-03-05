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Буданов: У России осталось время до конца весны

  • 5.03.2023, 15:36
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Буданов: У России осталось время до конца весны

Через три месяца произойдет ключевое для ведения войны событие.

Страна-оккупант Россия понесла огромные потери на войне против Украины. Ее экономика не позволит Москве вести боевые действия уже через 3 месяца. У агрессора для достижения своих «целей» осталось время до весны, дальше у оккупантов закончатся инструменты ведения войны. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что российская экономика уже через три месяца не сможет обеспечивать потребности агрессора РФ для войны с Украиной.

По словам руководителя военной разведки, у оккупантов России осталось время до весны, чтобы достичь хотя бы каких-то результатов на войне против Украины. Если у захватчиков ничего не получится, Москва останется без инструментов для ведения дальнейших агрессивных военных действий.

«Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не могут покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепочку командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны», - подчеркнул Кирилл Буданов.

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