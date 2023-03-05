Украинец и россиянин пытались через Беларусь ввезти в Литву клад

Украинец и россиянин пытались через Беларусь ввезти в Литву клад1
- 5.03.2023, 16:02
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Они спрятали под одеждой 3,7 кг монет.
Гродненские таможенники обнаружили у двоих пассажиров автобуса Вильнюс-Минск, украинца и россиянина, позолоченные монеты разных стран.
Груз, который оценили более чем в 200 тысяч долларов, мужчины спрятали под одеждой, но их разоблачили и завели уголовное дело, рассказали в Таможенном комитете.
Нарушители намеревались незаконно ввезти в Беларусь в общей сложности 356 инвестиционных монет.
Мужчины деньги прятали под одеждой, но при досмотре на пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой таможенники обнаружили у них груз и изъяли.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что «клад» состоит из британских, австралийских и южно-африканских инвестиционных монет общим весом 3,7 кг.
Их стоимостью, по предварительной оценке, составляет свыше 535 тысяч рублей (более 210 тысяч долларов).