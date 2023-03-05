Politico: За всеми преступлениями россиян в Украине стоит холодный расчет 5.03.2023, 16:17

Преступления против человечества — это главная часть российской военной стратегии.

54 дня россияне держали за решеткой Романа Баклажова, бизнесмена и волонтера из Херсона, занимавшегося доставкой продуктов. Во время одной из попыток сломать его оккупанты ударили его электротоком и заставили называть себя «нацистом».

«Многие из нас были в масках все время. Я не мог разглядеть своего обидчика. Кроме пыток они заставляли нас учить российский гимн, читать пророссийские книги», – рассказал мужчина журналистам Politico.

Баклажов рассказал, что заключенных заставляли читать пророссийскую литературу в камерах-одиночках. Им не говорили, сколько будет продолжаться их заключение и что происходит за пределами тюрьмы.

«За всеми этими нарушениями стоит хладнокровный расчет – желание уничтожить украинскую идентичность», – пишет издание.

Управляющий партнер международной правозащитной фирмы Global Rights Compliance Уэйн Джордаш называет себя закаленным прокурором в расследовании военных преступлений. Но даже он был шокирован методической и тщательно продуманной закономерностью военных преступлений, совершенных армией Кремля против украинцев. Джордаш возглавляет «Мобильную группу справедливости» – консультационное подразделение своей компании, тесно сотрудничающее с украинскими прокурорами. Недавно он вернулся из освобожденной части Херсонской области, где команда помогает проанализировать новые доказательства о по меньшей мере 20 застенках, которыми руководили россияне на правобережье Херсонской области в течение 8 месяцев оккупации. Прокуроры также собрали показания более тысячи жертв спецслужб России из до сих пор оккупированных районов области.

«Эти преступления не идентичны, но они не стали результатом злоупотреблений или отступления воинских подразделений от своих планов (как это было в некоторых других конфликтах)», - сказал Джордаш журналистам Politico.

Он добавил, что преступления против человечества – это главная часть российской военной стратегии. Эксперт объяснил, что modus operandi Кремля состоит из трех этапов. На первом из них россияне преследуют всех лидеров: военных, политических, журналистов и волонтеров. Оккупанты преследуют всех, кого считают способными сопротивляться или защищать гражданское население. Второй этап – это процесс фильтрации, во время которого население полностью изолировано и находится под пристальным наблюдением. Постоянно производят проверки, чтобы убедиться, что сопротивления не будет. Третий этап – это уничтожение всего украинского: книг, символов, культурных артефактов. На этом этапе также происходит перевоспитание детей с помощью российской учебной программы.

«Всего этого нельзя добиться без незаконных задержаний, пыток, убийств гражданских, принудительного выселения, похищений детей. Но это те средства, с помощью которых Россия добивается своих военных целей. Нельзя развернуть такой масштаб жестокости против гражданских, не ставя своей целью уничтожение украинцев как нации. И именно это, на мой взгляд, необычно для вооруженного конфликта. Уровень расчета потрясающий», – сказал Джордаш.

В марте 2022 года жители Херсона поразили мир, когда вышли на улицы, чтобы сопротивляться оккупации. Даже после того, как российская армия захватила город, жители протестовали против захватчиков. В апреле россияне начали жестоко подавлять протесты, открыв огонь в невооруженных гражданских. Вскоре протесты прекратились. Оккупанты установили марионеточную власть и взяли под контроль все информационное пространство, включая интернет. После этого появились видео, на которых жители Херсона приносят извинения за сопротивление российской армии. Украинских учителей заставили использовать российскую учебную программу. А книги на украинском языке систематически уничтожали. В сентябре россияне провели фальшивый референдум в оккупированном регионе и объявили, что якобы 78% местного населения проголосовали за присоединение к России. Однако когда Украина освободила правобережье Херсонской области в ноябре, местные жители несколько дней праздновали деоккупацию. После этого украинские и международные следователи, а также «Мобильная группа правосудия» выявили больше доказательств нарушений прав человека и пыток в побывавшем под российской оккупацией регионе.

Новые доказательства, которые «Мобильная группа правосудия» опубликовала на этой неделе, свидетельствуют, что застенки в Херсоне были под управлением различных российских служб безопасности, включая ФСБ и российскую пенитенциарную службу.

«Финансовые записи, указывающие на прямую связь между застенками и российским государством, тоже были обнаружены Генпрокуратурой Украины», – говорится в заявлении, которое группа прислала Politico.

Прежде чем сбежать из региона, россияне попытались уничтожить доказательства своих преступлений. Расследование выявило покрышки, которые подожгли в одном из мест содержания людей, чтобы скрыть доказательства. Однако граффити некоторых узников и цифры на дверях камер остались. В «Мобильной группе правосудия говорят», что в Херсонской области местные, прошедшие через российские пытки и выжившие, рассказали следователям, как их избивали, пытали электротоком и топили. И это наиболее распространенные тактики россиян, пытавшихся их сломать.

Жестокая закономерность

Команда Джордаша начала расследовать российские военные преступления в Украине после деоккупации Киевской области в прошлом году, а также начала работать на территориях, освобожденных украинской армией недавно. Это позволило команде понять закономерности в российских действиях. По словам Джордаша, ситуация в Херсонской области отличается от той, которая была в Киевской области. Поскольку южный регион находился в оккупации дольше.

«Если посмотреть на происходящее на оккупированных Россией территориях, можно увидеть, что происходит в зависимости от продолжительности оккупации, разный прогресс воплощения преступного плана. В Херсоне видна реальная иллюстрация того, что российское политическое и военное лидерство планировало для всей Украины», - сказал Джордаш.

Там местных лидеров убили, устранили или арестовали. Российские оккупанты создали систему центров заключения, куда они могли бросить кого-угодно, кого считали «проблемным» или угрозой для российского правления. Такими считали людей, связанных с украинской армией, полицией или властью, даже их дальних родственников. Задержать могли кого угодно, кого россияне подозревали в сотрудничестве с силами Украины, - сказал Джордаш.

«Кто угодно мог исчезнуть в центре заключения из-за абсолютно безосновательных подозрений о любой активности. Никто не был в безопасности», – добавил эксперт.

В Херсоне более 400 человек считаются пропавшими без вести. Если первоначальный план покорить население и уничтожить его идентичность проваливался, тогда россияне начинали прибегать к насилию против местных. Это произошло, в частности, в Буче.

«Это могло означать, что первоначальный план был заменен планом физического уничтожения населения», - объяснил Джордаш.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».