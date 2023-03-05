Синоптик Рябов рассказал, какой будет весна в Беларуси 2 5.03.2023, 17:01

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Март пока все же больше похож на зимний месяц.

Короткий февраль позволил наступить календарной весне раньше срока, но март пока все же больше похож на зимний месяц. Какой ожидается грядущая весна, в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Весна в Беларуси в этом году прогнозируется затяжной. По прогнозам мировых прогностических центров, в целом температура ожидается около климатической нормы (+5,5°C), лишь по северу страны — немного ниже. Однако быстрая смена воздушных масс будет удерживать неустойчивый характер погоды. Будут и традиционные арктические вторжения, причем неоднократно. Нас еще ждут морозы, снегопады и оттепели с дождями.

В среднем климатическая весна, когда происходит устойчивый переход средней температуры в сторону повышения — выше нуля градусов, начинается по северу Беларуси в третьей декаде марта, в центральных и южной районах страны — в первой половине месяца. Постепенно увеличивается количество солнечных дней.

Количество осадков прогнозируется около нормы. За весну в среднем выпадает 138 миллиметров осадков в виде дождя и снега, которые идут каждые два-три дня. С приходом весны наступает время для самых серых метеоявлений: туманы, моросящие дожди, реже грозы. С началом вегетационного периода (обычно это начало мая) существует большая вероятность весенних заморозков.

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