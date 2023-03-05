Британский генерал: Из-за контрнаступления ВСУ Путина могут выгнать из Кремля

Британский генерал: Из-за контрнаступления ВСУ Путина могут выгнать из Кремля2
- 5.03.2023, 17:08
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Армия оккупантов может развалиться и побежать.
Если силам обороны Украины удастся провести успешное контрнаступление, которое может произойти в конце весны – начале лета, оккупационные войска России могут развалиться и побежать. При таком сценарии развития событий российские генералы способны выгнать Путина из Кремля. Об этом заявил бывший руководитель Генштаба Британии, генерал Ричард Даннатт.
В эфире Sky News он рассказал о том, что армия Украины в период с конца весны до начала лета может провести успешную контрнаступательную операцию. Ее эффективности зависит от правильного планирования, а также поставок военной техники и боеприпасов от западных союзников.
По словам британского военного, в таком случае у ВСУ будет возможность добиться решающего результата в противостоянии с противником. Нужно нанести пару решающих ударов в определенных точках на фронте по армии оккупантов. Такой шаг может сломать моральный дух врага и основу его сил.
«Дело в том, что вам не обязательно разбивать армию основательно повсюду на поле боя. Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли, и когда они думают, что проиграли, они проиграли», - объяснил Даннат и добавил, что западный мир недостаточно сделал для завершения войны уже в этом году.
Кроме того, высокопоставленный военный Британии в отставке предположил, что российские генералы могут выгнать Владимира Путина из Кремля в случае успешного контрнаступления ВСУ и поражения войск РФ на поле боя.
«Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю, что вполне вероятно, что его также выгонят из Кремля», - добавил Ричард Даннатт.