В Минске иностранец ногой ударил милиционера 10 5.03.2023, 17:33

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Силовики рассказали, что им было оказано сопротивление.

В Минске 24-летний иностранный студент ударил милиционера — уголовное дело направлено в суд. Об этом со ссылкой на прокуратура пишет агентство «Минск-Новости».

Четверокурсник якобы выпивал с одногруппниками в центре города. Когда к нему подошли милиционеры, как сообщили силовики, парень стал нецензурно выражаться. Его одногруппники извинились за товарища и пообещали отвезти его домой на такси.

Когда сотрудники попросили дебошира предъявить документы, тот якобы ударил милиционера ногой в грудь, а после, как сообщили силовики, оказал сопротивление, когда на него пытались надеть наручники.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику ОВД при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения). Максимальное наказание по данной части статьи — семь лет лишения свободы.

Прокуратура направила уголовное дело в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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