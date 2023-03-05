В Беларуси ищут место для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов

В Беларуси ищут место для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов22
- 5.03.2023, 18:16
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Рассматривается вся территория страны.
Правительство приняло белорусскую стратегию по обращению с радиоактивными отходами, сообщает БелТА со ссылкой на Госатомнадзор.
Есть решения в отношении уже накопленных радиоактивных отходов, в том числе на предприятии «Экорес», на объектах «исторического наследия» и отходов после дезактивационных работ на Чернобыльской АЭС.
Но самое главное - в Беларуси ищут место для строительства единого пункта захоронения радиоактивных отходов. Рассматривается вся территория страны с лучшими геологическими формациями (скальные породы украинского кристаллического щита, мощные толщи глин и соли в районе Мозырского хранилища газа и другое).
Но вероятнее всего, это хранилище разместят либо там, где эти отходы нарабатываются, либо вблизи Чернобыльской АЭС на загрязненных территориях, включая территорию радиационного заповедника.
Основная часть радиоактивных отходов образуется на Белорусской АЭС.