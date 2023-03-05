Белорусская шахматистка будет выступать за сборную России 24 5.03.2023, 18:44

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Она уже оформляет гражданство РФ.

20-летняя шахматистка Ольга Баделько перешла в Федерацию шахмат России осенью 2021 года, сейчас же находится в процессе оформления российского гражданства, пишет «Смартпресс».

«Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть», — заявила Баделько.

Ольга Баделько — неоднократная чемпионка Беларуси в разных возрастных категориях. В составе сборной Беларуси выступала на двух шахматных олимпиадах.

20-летняя Ольга Баделько родилась в Могилеве. Звание гроссмейстера получила в 17 лет. Последние два года ее рейтинг колеблется между 2400 и 2450.

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