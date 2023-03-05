Политолог: Россияне подставили Лукашенко с «Мачулищами» 6 5.03.2023, 19:04

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Белорусы еще раз убедились, что диктатор не контролируют ситуацию.

После взрывов в белорусском аэропорту «Мачулищи», где якобы партизаны повредили самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного отслеживания) А-50У воздушно-космических сил РФ, белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал силовикам разыскать виновников этого инцидента. Но больше претензий у него к российским военным, которые не позаботились о безопасности важного воздушного судна.

Такое мнение высказал политтехнолог, писатель и публицист Михаил Шейтельман в интервью ТСН.ua.

Эксперт отметил, что за безопасность российских войск на территории Беларуси отвечает армия России.

«Белорусская армия или полиция просто не способны за это отвечать. На территории Беларуси было около 100 тысяч российских военных. Всей белорусской армии не хватит, чтобы оберегать россиян. Соответственно и самолет должны были оберегать россияне. Тем, что россияне провалились с решением этой задачи, они подставили Лукашенко. Они показали белорусам, что Лукашенко не контролирует ситуацию на своей собственной территории», – объяснил недовольство белорусского диктатора Шейтельман.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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