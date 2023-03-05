Белорусы призвали президента Польши помочь в освобождении политзаключенных 2 5.03.2023, 19:16

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Минску нужно поставить ультиматум.

В Варшаве прошла акция в поддержку лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича и Павла Северинца. Политики уже 1000 дней находятся в лукашенковских тюрьмах. Акция состоялась в центре польской столицы, возле памятника Николаю Копернику.

Участники акции приняли обращение к президенту Польши Анджею Дуде. Приводим текст обращения:

«Уважаемый господин Президент!

Мы, белорусские граждане, которые вынуждены были покинуть Беларусь из-за политики террора и политических репрессий, очень благодарны властям Польши и вам лично за то, что Польша стала для нас вторым домом, в котором мы находимся легально, имеем возможность учиться и работать.

Для нас очень ценным является и Ваше видение будущего взаимоотношений между Польшей и Беларусью — как двух добрососедских независимых демократических европейских государств.

Такого будущего хочет и белорусский народ.

Но мы, белорусы, давно лишены права выбирать власть, что в очередной раз было видно всему миру в 2020-м году.

А нелегитимная и незаконная власть в Беларуси делает вызов европейским ценностям, бросая в тюрьмы тысячи политзаключенных, убивая, массово избивая и пытая своих политических оппонентов. Так называемые власти не стесняются оглашать своей целью уничтожение гражданского общества, подчеркивая, что властям в Беларуси — «не до законов», что они, власти, служат имперской России.

Практически в Беларусь вернули сталинские времена, что подчеркивает каждый факт террора и политических репрессий, в том числе — и недавние незаконные приговоры, когда одному из лидеров Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту каратели назначили 8 лет тюрьмы, а Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого позавчера приговорили к 10 годам заключения.

Для нас абсолютно очевидно, что эти небывалые для Европы репрессии в Беларуси в 2020 году закладывались ради зачистки нашей страны накануне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и продолжаются сейчас через поддержку имперской Москвой незаконного режима, захватившего власть в Беларуси.

Мы, участники варшавской акции солидарности с лидерами оппозиции Николаем Статкевичем и Павлом Северинцем, обращаемся к вам, господин Президент, с просьбой инициировать составление списка белорусских политзаключенных, которые должны быть освобождены в первую очередь. Отказ официального Минска освободить этих политзаключенных должен привести к жестким санкциям против банды, которая до сих пор контролирует Беларусь и при этом имеет достаточно широкие торговые отношения как со странами Евросоюза, так и со странами-партнерами Евросоюза.

На наш взгляд, этот список должен начинаться с лидеров белорусской оппозиции и гражданского общества, которые в своей политической и общественной деятельности всегда руководствовались интересами белорусского народа, поддерживали демократические европейские ценности и противостояли беззаконию белорусского режима и имперской политике Кремля.

Это: Алесь Беляцкий, Анджей Почобут, Николай Статкевич, Павел Северинец, Григорий Костусев, Николай Козлов, Евгений Афнагель, Геннадий Дроздов, Максим Винярский, Геннадий Федынич.

Кроме того, в этом списке обязательно должны быть все женщины-политзаключенные, особенно учитывая тот героизм, который демонстрировали и демонстрируют за решеткой Анжелика Борис, Полина Шарендо-Панасюк, да и практически все белорусские политзаключенные-женщины. (по информации Dissidentby - 192 человека), все журналисты (по информации БАЖ — 32 человека) , все белорусские правозащитники (по информации «Весны» – 12 человек), все деятели культуры (по информации «Весны» – 108 человек), все пенсионеры (по информации «Весны» – 25 человек), политзаключенные с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями (по информации «Весны» – 74 человека), все несовершеннолетние (по информации Dissidentby – 6 человек)

Мы очень просим Вас, уважаемый господин Президент, обратить внимание на то, что мы требуем освобождения всех белорусских политзаключенных.

Но составление списка тех, кто должны быть освобождены срочно, позволит не только запустить процесс приостановки политического террора в Беларуси, но и нейтрализовать адвокатов белорусского и российского режимов, которые на Западе достаточно успешно блокировали и блокируют введение санкций именно за террор и политические репрессии против белорусов», — говорится в обращении.

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