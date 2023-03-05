Как выглядят и сколько стоят самые дешевые «двушки» с ремонтом в Минске 5.03.2023, 19:39

Есть и до 50 тысяч долларов.

Двухкомнатные квартиры с ремонтом отлично подойдут для тех, кто хочет сразу въехать и заполнить шкафы вещами. Realt.by нашел такие варианты. Цена — от 49 900 долларов до 57 900 долларов. Вот они.

Улица Ландера (Октябрьский район)

Пятиэтажка на Ландера, 30 была построена в 1968 году. На третьем этаже там продается «двушка» в 38 «квадратов». Кухня занимает 6 квадратных метров.

Капитальный ремонт в доме сделали в 2006 году. Там заменили трубы, окна, утеплили фасад. В квартире две отдельные жилые комнаты. В одной из них есть выход на застекленный балкон. Тут также есть раздельный санузел. Преимуществом является и наличие подвала.

Внутри сделан нормальный ремонт. На полу лежит ламинат, потолки — натяжные, на стены в кухне нанесена декоративная штукатурка. После продажи часть мебели остается.

Стоит квартира 49 900 долларов. Один квадратный метр обойдется в 1313 долларов.

Улица Бирюзова (Фрунзенский район)

Квартира продается на последнем этаже пятиэтажки. Дом находится на Бирюзова, 19 и был построен в 1964 году. Общая площадь квартиры — 45,3 м², площадь кухни — 6,2 м².

В 2018 году в доме прошел капитальный ремонт. Фасад дома утеплили, оштукатурили и окрасили.

Квартира в хорошем состоянии. С 2020 по 2022 там делали ремонт. Потолки в «двушке» натяжные, на полу — ламинат, на стенах — обои и декоративные элементы. Квартира полностью готова к проживанию. Покупателю достанется встроенная кухня с газовой варочной поверхностью, духовым шкафом, вытяжкой и холодильником. Останутся в квартире шкаф-купе и стиральная машины.

Одна из комнат является проходной — гостиная. Здесь же есть выход на застекленный балкон. Санузел — совмещенный.

Стоимость квартиры — 56 900 долларов. «Квадрат» — 1256 долларов.

Улица Глебки (Фрунзенский район)

На Глебки, 84 продается «двушка» в пятиэтажном доме 1973 года постройки. Она находится на четвертом этаже и занимает 50,2 м². Площадь кухни — 6,2 м².

Капитальный ремонт проводили в доме в 2021 году. Квартира полностью готова к проживанию. Здесь есть две отдельные жилые комнаты, раздельный санузел и застекленный балкон. Также за квартирой закреплено подвальное помещение. На полу здесь лежит линолеум, в санузлах — плитка.

Квартира стоит 57 900 долларов. Цена метра — 1 153 доллара.

Улица Каховская (Центральный район)

Дом на улице Каховская, 45 был построен в 1961 году в пять этажей. «Двушка» продается на пятом этаже и занимает 43,6 м² с кухней в 6,2 м².

Владельцы сделали в квартире перепланировку. В двушке одна комната является проходной. Из гостиной также можно попасть в кухню и на балкон. Санузел — совмещенный. Здесь поместились стиральная машина и бойлер. В спальне имеется большая гардеробная с множеством мест для хранения личных вещей. На полу лежит ламинат, в санузле — плитка.

Цена квартиры — 53 тысячи долларов. Один «квадрат» обойдется в 1216 долларов.

Проспект Рокоссовского (Ленинский район)

«Двушку» также можно купить в пятиэтажке на проспекте Рокоссовского, 89. Ее возвели в 1971 году. Она находится на первом этаже. Общая площадь квартиры — 45,9 м², метраж кухни составляет 6,2 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Здесь две отдельные комнаты со встроенными шкафами. В одной из них есть выход на балкон. Имеется и подвальное помещение. Санузел — совмещенный.

«Двушка» стоит 53 900 долларов. Один квадратный метр — 1174 долларов.

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