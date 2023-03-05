Белоруска покорила шесть топовых марафонов мира 1 5.03.2023, 19:53

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Ранее она поднялась на Эверест и переплыла Босфор.

Алла Касабуцкая продолжает преодолевать экстремальная испытания. Она стала первой белоруской, кто получил медаль World Marathon Majors Six Star Finishers, заметил телеграм-канал «РобiмНогi».

Такой награды удостаиваются те, кто покорил шесть самых престижных марафонов в мире: в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Берлине и Токио.

Сегодня, 5 марта, Алла пробежала 42 км 195 метров в столице Японии. Как отмечается, в планы спортсменки вмешался ковид. До пандемии Касабуцкая бежала марафоны раз в год: в 2015 году в Нью-Йорке, в 2016-м — в Чикаго, в 2017-м — в Берлине, в 2018-м — в Бостоне и в 2019-м — в Лондоне.

До Токио-2023 все шесть топ-марафонов преодолели 8147 человек.

Напомним, что в мае 2021 года Касабуцкая первой из наших соотечественниц поднялась на Эверест. Через три месяца девушка переплыла Босфор.

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