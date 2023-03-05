Правозащитники: В феврале по политическим мотивам задержали 258 белорусов 5.03.2023, 20:56

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Репрессии не прекращаются ни на день.

В феврале 2023 года из-за политики силовики задержали 258 белорусов. Об этом пишет ПЦ «Весна». Также правозащитникам известно о 195 случаях политически мотивированного административного преследования.

Судьи в феврале присудили не менее 31 административного ареста и 11 штрафов.

По данным на 28 февраля, в заключении были 1463 политзаключенных. Это значит, что за месяц этот статус получили 69 человек. Всего по политически мотивированным уголовным делам на сейчас осуждено не менее 2900 человек.

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